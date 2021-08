Le batteur des Rolling Stones Charlie Watts participera à la tournée américaine du groupe Sit Out

LES PIERRES QUI ROULENT le batteur Charlie Watts ne pourra pas rejoindre ses camarades de groupe lors de leur tournée d’automne aux États-Unis.

Le musicien de 80 ans prévoyait de participer au “Pas de filtre” trek, dont le coup d’envoi est prévu le 26 septembre à Saint-Louis. Le remplacer sera son “grand ami” Steve Jordan.

“Charlie a eu une procédure qui a complètement réussi”, a déclaré un porte-parole du groupe dans un communiqué, “mais je suppose que ses médecins ont conclu cette semaine qu’il avait maintenant besoin de repos et de récupération appropriés. Avec des répétitions qui commencent dans quelques semaines, c’est pour le moins très décevant, mais il est également juste de dire que personne n’a vu cela venir.”

“Pour une fois, mon timing a été un peu décalé” Watts ajoutée. “Je travaille dur pour être en pleine forme mais j’ai accepté aujourd’hui sur les conseils des experts que cela prendra un certain temps. Après toutes les souffrances des fans causées par COVID, je ne veux vraiment pas que les nombreux fans qui détiennent des billets pour cette tournée d’être déçu par un autre report ou annulation. J’ai donc demandé à mon grand ami Steve Jordan pour me remplacer.”

Jordan, qui a déjà joué avec LES PIERRES QUI ROULENT guitariste Keith Richards, a déclaré : « C’est un honneur absolu et un privilège d’être Charlieet j’ai hâte de répéter avec Mick [Jagger], Keith et Ronnie [Wood]. Personne ne sera plus heureux que moi de céder ma place sur l’élévateur de tambour dès que Charlie me dit qu’il est prêt à partir.”

Bien que Watts n’est pas membre fondateur de LES PIERRES, il fait partie du groupe depuis janvier 1963.

Il a lutté contre un cancer de la gorge en 2004, mais a obtenu le feu vert après avoir subi deux opérations.

Le “Pas de filtre” La tournée, qui devait initialement avoir lieu l’année dernière, touchera 15 villes de septembre à novembre.

