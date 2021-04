Le batteur des Scorpions Mikkey Dee: «  Je ne pense pas que vous puissiez continuer à fermer le monde  »

SCORPIONS le batteur Mikkey Dee a parlé au « RRBG Podcast » de l’avancement des sessions d’enregistrement du prochain album studio du groupe. Enregistré à Studios du parc à la menthe poivrée à Hanovre, en Allemagne, le disque marquera la première sortie des légendes du hard rock germano-polonais-suédois depuis 2017 « Né pour toucher vos sentiments – Le meilleur des ballades rock », qui était une anthologie de SCORPIONS«matériau nouveau et classique.

« Nous travaillons très dur ici pour terminer les enregistrements du disque, » Mikkey dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et nous sommes au début du mixage; nous avons commencé à mixer les chansons. Nous travaillons depuis le début de l’automne sur cet album. Ça va être un super album. Tout est enregistré en live en studio. Et c’est une bonne ambiance. C’est un disque plus dur et de super chansons. Donc ça va être génial de sortir celui-ci. «

Lorsqu’on lui a demandé si les chansons étaient déjà écrites avant de s’impliquer dans le processus d’enregistrement, Dee a dit: « La plupart des trucs Rudolf [Schenker, guitar], Klaus [Meine, vocals] et Matthias [Jabs, guitar] ont écrit, mais ensuite nous l’avons mis ensemble en studio, en quelque sorte. Mais la majeure partie a été écrite, oui. Mais nous avons travaillé très dur, tous les cinq [of us], sur ces pistes. «

En ce qui concerne le moment où les fans peuvent s’attendre à voir le nouveau SCORPIONS album sorti, Mikkey a déclaré: « Je suppose que la sortie du disque va devoir correspondre d’une manière ou d’une autre au moment où nous pourrons réellement commencer la tournée. J’avais l’espoir que nous sortirions ce printemps. C’était le plan depuis le début, et j’ai a dit à des magazines que nous l’avions publié au printemps, mais ça n’arrivera pas, je ne pense pas. Parce que ça doit correspondre à la tournée – à moins que quelque chose de complètement fou ne se produise. Mais je penserais à l’automne ou quelque chose comme ça , avec un peu de chance.

« C’est impossible [to predict when we will be able to tour again]; vous ne pouvez qu’espérer « , a-t-il poursuivi. » J’ai fini de spéculer sur cette merde, car une fois que vous avez un petit flux d’espoir, il a été arrêté immédiatement. Un jour, vous entendez cela; le lendemain, vous entendez une chose complètement opposée. Toute cette putain de seconde vague [of COVID-19] et troisième vague. Maintenant, ils parlent d’une quatrième vague. Et il y a des mutations de tous les putains de pays du monde. Si nous voulons continuer à nous adapter après cela, nous parlons de 15 ans. Alors, je ne sais pas.

« Mais j’ai bon espoir, » Mikkey ajoutée. « Et, ouais, je suis sûr que nous allons devoir y retourner bientôt. Parce que quoi qu’il arrive, je ne pense pas que vous puissiez garder le monde fermé plus longtemps. Ce n’est que la fin. »

Dee a poursuivi en disant qu’il connaissait la «gravité de ce virus», après l’avoir combattu lui-même en mars 2020. «J’étais grippé, merci mon Dieu», a-t-il expliqué. « Mais certaines personnes n’ont pas cette chance, bien sûr, mais la plupart des gens sont en fait des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies sous-jacentes qui se révèlent vraiment, vraiment malades. Et puis, bien sûr, vous avez quelques exceptions avec les jeunes, des gens en bonne santé, bien sûr, et j’en comprends la gravité.

« Le monde est fermé depuis un an maintenant », a-t-il conclu. « Et cela ne peut tout simplement pas continuer comme ça. C’est une catastrophe à bien d’autres égards que le virus. C’est comme ça que je le vois. C’est très, très malheureux. »

Plus tôt dans le mois, Dee dit au « No Fuckin ‘Regrets With Robb Flynn » podcast qui SCORPIONS ont été contraints d’abandonner leur projet de travailler avec le producteur Greg Fidelman sur leur nouvel album.

SCORPIONS initialement prévu pour enregistrer le nouvel album à Los Angeles avec Fidelman, dont les crédits précédents comprennent NŒUD COULANT et METALLICA. Cependant, en raison de la pandémie, une partie du travail initial a été Greg à distance, après quoi SCORPIONS ont choisi de diriger les enregistrements eux-mêmes avec l’aide de leur ingénieur Hans-Martin Buff.

Selon Mikkey, le nouveau SCORPIONS l’album est mixé par Michael Ilbert au légendaire Studios Hansa à Berlin, Allemagne.

Meine dit précédemment Parler de métal que l’objectif d’utiliser Fidelman produire le nouvel album, c’était apporter «l’ancienne ambiance d’albums comme ‘Coupure électrique’, ‘Coup de foudre’ ou même «Lovedrive». Nous essayons de nous concentrer sur ces albums et cette attitude », a-t-il déclaré.« Si nous y arrivons, qui sait, c’est tellement d’années plus tard. Mais c’est l’esprit et c’est toute l’ambiance autour de cet album. Cette fois, l’accent est mis sur les chansons les plus difficiles. «

Selon Meine, SCORPIONSLe nouveau LP ne comportera «aucun écrivain extérieur», contrairement à 2015 « Retourner à jamais », qui a été largement co-écrit par les producteurs de l’album, Mikael Nord Andersson et Martin Hansen.

Fidelman a commencé sa carrière en tant que guitariste et auteur-compositeur pour SEAU RHINO avant de lancer sa carrière de producteur, d’ingénieur et de mixeur, trouvant un mentor précoce Rick Rubin.

SCORPIONSLa dernière collection complète de nouveaux enregistrements était celle mentionnée ci-dessus « Retourner à jamais », comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre-fort des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPIONS‘batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Dee, anciennement de MOTÖRHEAD.