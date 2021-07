EXODE le batteur Tom la chasse est maintenant « sans cancer », plus de deux semaines après avoir subi avec succès une gastrectomie totale dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

Plus tôt dans la journée (lundi 26 juillet), Chasse‘s EXODE compagnon de groupe Gary Holt pris à son Instagram d’écrire : “Mise à jour de À M! À M est à la maison depuis environ une semaine maintenant, se porte très bien malgré la douleur, mange de la vraie nourriture mais s’adapte aussi à un nouveau rapport à la nourriture et à une nouvelle façon de manger. Mais c’est un roc dans tout ça, fort comme l’enfer et il va écraser ça. Et il est SANS CANCER. Ils ont tout compris. Putain oui !

“Je sais que s’il était sur les réseaux sociaux, il remercierait chacun d’entre vous pour tous les vœux, les dons, les billets pour le spectacle-bénéfice qui ont été achetés ainsi que les articles de la tombola. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne craque encore la batterie ! Il a une vraie guérison à faire mais il est sur le chemin de la guérison”.

Selon Cancer.org, une gastrectomie totale est effectuée si le cancer s’est largement propagé dans l’estomac. Il est également souvent conseillé si le cancer se situe dans la partie supérieure de l’estomac, près de l’œsophage.

Le 5 juillet, Chasse a déclaré qu’il avait subi quatre cycles de chimiothérapie et que « la masse [had] réduit à moins de la moitié de la taille qu’il était en mars… Après la récupération [from gastrectomy], je reçois quatre autres traitements, puis je peux reprendre ma vie sans cancer.”

Il a ajouté: “J’ai hâte de parcourir le monde, de jouer de la musique, de profiter de chaque instant de ce voyage fou !! Je reviendrai bientôt et partagerai comment les choses se passent. MERCI ET BEAUCOUP D’AMOUR À TOUS !!! !!!!”

Selon Cancer.org, une gastrectomie totale implique que le chirurgien retire tout l’estomac, les ganglions lymphatiques voisins et l’épiploon, et éventuellement la rate et des parties de l’œsophage, des intestins, du pancréas ou d’autres organes voisins si le cancer les a atteints. L’extrémité de l’œsophage est ensuite attachée à une partie de l’intestin grêle. Cela permet aux aliments de descendre dans le tractus intestinal. Mais les personnes qui se sont fait enlever l’estomac ne peuvent manger qu’une petite quantité de nourriture à la fois. Pour cette raison, ils devront manger plus souvent.

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 108 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

Après Chasse a rendu public son diagnostic, Holt dit que EXODE va “retarder” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M a vaincu cela, il sera de retour à pleines forces pour prendre la route et frapper ses tambours comme lui seul peut le faire ! Quand il aura botté le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS culs avec le record le plus malade à ce jour !”, a-t-il déclaré.

Le carcinome épidermoïde de l’estomac est une entité très rare, avec une incidence mondiale de 0,04 % à 0,07 % de tous les cancers gastriques.

“Persona non grata” sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.