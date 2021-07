Le batteur d’Exodus Tom Hunting subit une gastrectomie totale réussie

EXODE le batteur Tom la chasse a subi une gastrectomie totale réussie, moins de cinq mois après avoir commencé un traitement pour un carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

Chasse‘s EXODE compagnon de groupe Gary Holt pris à son Instagram environ 45 minutes après la fin de l’opération – qui a duré entre quatre et cinq heures – et a déclaré que “tout s’est déroulé comme prévu”. Il a ajouté: “Gastrectomie complète, fortement sous sédation mais tous les nodules de cancer et de mésothéliome ont été retirés. C’est un guerrier.” Il a ensuite remercié les fans “pour toutes les ondes positives”.

Selon Cancer.org, une gastrectomie totale est effectuée si le cancer s’est largement propagé dans l’estomac. Il est également souvent conseillé si le cancer se situe dans la partie supérieure de l’estomac, près de l’œsophage.

Le 5 juillet, Chasse a déclaré qu’il avait subi quatre cycles de chimiothérapie et que « la masse [had] réduit à moins de la moitié de la taille qu’il était en mars… Après la récupération [from gastrectomy], je reçois quatre autres traitements, puis je peux reprendre ma vie sans cancer.”

Il a ajouté: “J’ai hâte de parcourir le monde, de jouer de la musique, de profiter de chaque instant de ce voyage fou !! Je reviendrai bientôt et partagerai comment les choses se passent. MERCI ET BEAUCOUP D’AMOUR À TOUS !!! !!!!”

Selon Cancer.org, une gastrectomie totale implique que le chirurgien retire tout l’estomac, les ganglions lymphatiques voisins et l’épiploon, et éventuellement la rate et des parties de l’œsophage, des intestins, du pancréas ou d’autres organes voisins si le cancer les a atteints. L’extrémité de l’œsophage est ensuite attachée à une partie de l’intestin grêle. Cela permet aux aliments de descendre dans le tractus intestinal. Mais les personnes qui se sont fait enlever l’estomac ne peuvent manger qu’une petite quantité de nourriture à la fois. Pour cette raison, ils devront manger plus souvent.

Un certain nombre de musiciens, dont des membres de EXODE, TÊTE DE LA MACHINE, TESTAMENT, ANGE DE LA MORT, PIERRE AURE, ROI DIAMANT, OVERKILL, DRI et FOGHAT, ont fait don de guitares personnalisées ultra-rares, de peaux de tambour, de cymbales, de bâtons, de maillots, d’autres marchandises et d’objets de collection rares à vendre aux enchères pour collecter des fonds pour À MLes dépenses médicales s’accumulent. Les objets d’enchères ultimes sont un Yamaha batterie du 50e anniversaire en édition super limitée d’une valeur d’au moins 12 000 $; TESTAMENT‘s Ultimate Backstage Pass Experience qui comprend deux billets aller-retour pour ledit spectacle ainsi que l’hébergement à l’hôtel pour deux nuits en plus des billets et des laissez-passer dans les coulisses d’une valeur de plus de 5 000 $.

Les enchères ont déjà commencé et ne se termineront que le 20 juillet, trois jours après le concert-bénéfice du 17 juillet pour Chasse chez Ace Of Spades à Sacramento, Californie. Apparaissant sur la facture sera ILLUSION AVEUGLE, LES DÉSOSSÉS (avec l’ancien INTERDIT guitariste Craig Locicero et ex-TÊTE DE LA MACHINE le batteur Chris Kontos) et CRISE DE JESUS.

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 98 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

Après Chasse a rendu public son diagnostic, Holt dit que EXODE va “retarder” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M l’a vaincu, il retrouvera toutes ses forces pour reprendre la route et frapper sa batterie comme lui seul peut le faire ! Quand il aura botté le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS culs avec le record le plus malade à ce jour !

Le carcinome épidermoïde de l’estomac est une entité très rare, avec une incidence mondiale de 0,04 % à 0,07 % de tous les cancers gastriques.

“Persona non grata” sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.