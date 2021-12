Le batteur d’outils comparaîtra en première instance le mois prochain pour agression présumée

OUTIL le batteur Danny Carey doit comparaître devant le tribunal le 12 janvier dans le cadre d’une arrestation pour une agression présumée à l’aéroport de Kansas City.

Selon des sources policières Carey aurait agressé un employé travaillant la sécurité à l’aéroport le dimanche 12 décembre. Un rapport de police indique que Carey prétendument « a causé intentionnellement et illégal, un contact offensant sur [the worker] en criant au plaignant » tu es un putain de putain » à plusieurs reprises et en lui donnant plusieurs coups dans la poitrine. «

Plus tôt dans la semaine, TMZ a publié une vidéo de Careyaprès l’arrestation de la police après que la police eut répondu à un rapport faisant état de « troubles entre deux hommes dans un terminal d’aéroport ». Dans le clip, qui a été tourné vers 19h00 dimanche, Carey peut être entendu réprimander les agents et dire à la personne qui le filme de « filmer tout cela ». Le musicien, que l’on peut voir portant un Les chefs de Kansas City maillot, n’arrête pas de demander à l’un des officiers : « Qui ai-je agressé ? » et s’exclamant : « Je veux juste foutre le camp d’ici. » À la fin de la vidéo, on peut voir deux agents pousser Carey contre un mur de verre à l’extérieur de l’aéroport, avec un officier ordonnant Carey de ne pas trop s’approcher d’eux. Les agents giflent ensuite les menottes Carey‘s, l’un d’eux disant au batteur « d’arrêter de résister maintenant ».

Le musicien de 60 ans a été condamné pour agression et a été libéré sous caution. Le rapport de police est transmis aux procureurs pour examen, et des accusations potentielles suivront. Il pourrait être frappé d’une amende pour l’incident pouvant aller jusqu’à 13 900 $.

Un porte-parole de la Département de l’aviation de Kansas City Raconté Pierre roulante: « Concernant la demande de vidéo du corps et de la caméra embarquée, notre force de police ne dispose pas de cette technologie. Le rapport de police a été transmis au bureau du procureur pour examen. »

Careyl’arrestation de s est survenue un jour après qu’il a effectué le Jimi Hendrix chanson « Feu » à l’Université du Kansas contre le match de basket-ball masculin de l’Université du Missouri à Lawrence, Kansas.

OUTIL formé en 1990 et a sorti cinq albums studio à ce jour : « Reflux » (1993), « Ænima » (1996), « Latérale » (2001), « 10 000 jours » (2006) et « Inoculum de peur » (2019); deux EP : « 72826 » (1991) et « Opiacé » (1992); et le coffret en édition limitée, « Salival » (2000). Le groupe a remporté quatre Grammy Awards: Meilleure performance métal (1998, « Ænima »), « Meilleure performance métal » (2002, « Schisme »), « Meilleur package d’enregistrement » (2007, « 10 000 jours ») et « Meilleure performance métal » (2020, « 7emeste »).



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).