Le batteur d’outils Danny Carey arrêté pour agression à l’aéroport de Kansas City

— Selon un rapport, obtenu par TMZ, Carey est devenu physique avec l’autre personne, la poussant dans la poitrine avec deux doigts et criant, « Vous êtes f*****gf****t! » plusieurs fois.

– Nous venons de recevoir une vidéo de l’arrestation de Danny, il porte un maillot des Chiefs, mais on ne sait pas s’il était au match avant l’incident de l’aéroport. Vous pouvez l’entendre à un moment donné dire aux flics qu’il est le batteur de Tool … mais ils s’en moquent clairement, le poussant contre la vitre et lui passant des menottes aux poignets.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

— Des sources policières nous disent que Carey s’en prenait à un employé travaillant à la sécurité de l’aéroport. Il pourrait être frappé d’une amende pour l’incident pouvant aller jusqu’à 13 900 $.

Danny Carey, le batteur de Tool, a été arrêté pour agression à l’aéroport de Kansas City… et les flics disent que tout vient d’une bagarre qu’il a eue avec quelqu’un à l’intérieur du terminal.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que la police de l’aéroport a répondu dimanche soir à un rapport faisant état de troubles entre 2 hommes et lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, ils ont arrêté DC et l’ont transporté dans un poste de police voisin pour réservation.

On nous dit que Danny a été condamné pour agression mineure … et comme vous pouvez le voir, il n’avait certainement pas l’air heureux dans sa photo d’identité. Il n’est plus en détention après avoir été libéré sous caution.

Les flics nous disent que le rapport de police est transmis aux procureurs pour examen, et que des accusations potentielles suivront.

Quant à son week-end, Danny a joué au match de basket-ball universitaire Kansas contre Mizzou avec le groupe. Il a clairement eu de la chance, puisque le Kansas a gagné. Dommage que les choses aient pris une tournure à l’aéroport.

Danny est originaire du Kansas et il joue de la batterie pour Tool depuis que le groupe de rock s’est formé dans les années 1980 à Los Angeles… et beaucoup le considèrent comme l’un des plus grands batteurs de tous les temps.

En plus de jouer avec Tool, Danny joue également de la batterie pour de plus petits groupes comme Pigmy Love Circus, Zaum, Legend of the Seagullmen et Volto.

Nous avons contacté les représentants de Danny… mais ils n’ont fait aucun commentaire sur son arrestation.

Publié à l’origine – 10:58 PT