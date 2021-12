Le batteur d’outils Danny Carey arrêté pour agression

Selon TMZ, OUTIL le batteur Danny Carey a été arrêté à l’aéroport de Kansas City après s’être prétendument battu avec quelqu’un à l’intérieur du terminal.

Des sources policières ont déclaré au site que la police de l’aéroport avait répondu dimanche soir (12 décembre) à un rapport faisant état de troubles entre deux hommes. Arrivés sur les lieux, ils ont arrêté Carey et l’a transporté à un poste de police voisin. Le musicien de 60 ans a été condamné pour agression et a été libéré sous caution. Le rapport de police est transmis aux procureurs pour examen, et des accusations potentielles suivront.

Débutant comme batteur de jazz, Carey rejoint OUTIL après avoir rencontré le chanteur Maynard James Keenan et guitariste Adam Jones et s’entraînant avec eux à la place des batteurs que les deux avaient demandés mais qui ne s’étaient jamais présentés.

Lorsque vous ne jouez pas avec OUTIL, Danny joue dans des clubs intimes, participe à des cliniques de batterie et participe à des soirées de jam avec ses héros de la batterie. Il est actuellement membre de LE DOUG WEBB TOUTES LES ÉTOILES, LÉGENDES DES MOUETTES et VOLTO.

OUTIL formé en 1990 et a sorti cinq albums studio à ce jour : « Reflux » (1993), « Ænima » (1996), « Latérale » (2001), « 10 000 jours » (2006) et « Inoculum de peur » (2019); deux EP : « 72826 » (1991) et « Opiacé » (1992); et le coffret en édition limitée, « Salival » (2000). Le groupe a remporté quatre Grammy Awards: Meilleure performance métal (1998, « Ænima »), « Meilleure performance métal » (2002, « Schisme »), « Meilleur package d’enregistrement » (2007, « 10 000 jours ») et « Meilleure performance métal » (2020, « 7emeste »).

« Inoculum de peur » est arrivé en août 2019, après des années d’anticipation. L’album a fait ses débuts au n ° 1 sur Panneau d’affichage‘s Top 200, fracassant les ventes et les records à la radio tout en gagnant de nombreux éloges de la critique.



Le batteur de Tool Danny Carey a été arrêté pour voies de fait à l’aéroport de Kansas City. https://t.co/C7aKNg61p3 – TMZ (@TMZ) 13 décembre 2021

