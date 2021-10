Le batteur fondateur de Queensrÿche, Scott Rockenfield, poursuit ses membres originaux Michael Wilton et Eddie Jackson

Fondateur QUEENSRŸCHE le batteur Scott Rockenfield a déposé une plainte contre les autres membres originaux du groupe Michael Wilton (guitare) et Eddie Jackson (basse), alléguant, entre autres, une rupture de contrat, un manquement à une obligation fiduciaire et un renvoi injustifié. Metal Sludge a été le premier à rendre compte de la poursuite, qui a été déposée le 11 octobre devant la Cour supérieure du comté de Snohomish.

Dans la plainte, qui a été obtenue par BLABBERMOUTH.NET, Rockenfield affirme qu’il a pris un congé parental de QUEENSRŸCHE en février 2017 après que sa fiancée a connu des complications lors de la naissance de leur fils et a dû accoucher d’urgence par césarienne. Selon le batteur, son congé a été approuvé par les membres de QUEENSRŸCHE et il devait conserver un intérêt égal d’un tiers dans tous QUEENSRŸCHE entreprises (Sociétés QR), y compris Tri-Ryche Corporation, Mélodisc LTD., Queensryche Merchandising, Inc., EMS Musique, LLC et Queensryche Holdings, LLC.

Dans Scottplainte, il prétend que « Rockenfield, Wilton et Jackson sont les autres membres du groupe QUEENSRŸCHE, ainsi que les actionnaires uniques ou majoritaires et les membres des entités contrôlant la propriété intellectuelle et les droits contractuels dudit groupe, à savoir les Sociétés QR. »

Scott allègue que vers le 11 octobre 2018, Wilton et Jackson prétendument « voté pour rejeter Rockenfield des Entreprises QR en raison de tout ou partie de sa prise de congé familial agréé. Rockenfield a été informé de son prétendu licenciement des sociétés QR dans une lettre datée du 3 novembre 2018. »

Selon Rockenfieldplainte de, depuis 2017, Wilton et Jackson « ont refusé à tort de Rockenfield toutes les sources de revenus des sociétés QR en violation des divers accords et contrats d’exploitation régissant les sociétés QR sans but licite. Rockenfield avec une comptabilité des livres, registres, affaires et contrats des sociétés QR.

Même si Rockfenfield dit qu’il a continué à recevoir des redevances de Tri-Ryché depuis février 2017 pour l’ancien catalogue, il affirme n’avoir « reçu aucun paiement de Mélodisque depuis février 2017, et aucun paiement de Merchandising Queensryche depuis début 2018, et aucun paiement de SMU depuis février 2017. »

Rockfenfield affirme également que Wilton et Jackson ne l’a pas inclus dans l’enregistrement QUEENSRŸCHEle dernier album de, « Le verdict », « malgré sa disponibilité et sa volonté de participer ».

Pendant toute l’année 2017 et 2018, Rockenfield affirme qu’il « est resté actif dans tous les aspects des activités des sociétés QR, de l’écriture de chansons, des options de licence et des communications, à l’exception des tournées.

« Pendant son congé de maladie familiale, Rockenfield était en communication constante et continue avec le groupe, a participé à l’écriture de chansons et s’est préparé au programme d’enregistrement du groupe qui devait commencer début 2018″, indique la plainte.

« En octobre 2018, Rockenfield participé à la négociation d’une nouvelle prolongation de QUEENSRŸCHEcontrat d’enregistrement de 2013 avec Siècle des médias, qui ajouterait deux (2) albums supplémentaires au contrat d’enregistrement, et a continué à travailler pour obtenir sept offres de licence très lucratives au nom de QUEENSRŸCHE« , selon le procès.

Rockenfield prétend se voir « recevoir une indemnité pour la perte de salaire et de bénéfices, ainsi qu’un montant égal à la juste valeur marchande actuelle de sa participation dans les sociétés QR au moment de son licenciement injustifié, plus les intérêts afférents ».

Rockenfieldle procès de , qui nomme également Wilton et Jacksonles femmes de en tant qu’accusés, survient neuf mois après avoir rejeté les suggestions selon lesquelles il démissionnerait QUEENSRŸCHE ou retiré de la musique. En janvier, le batteur a partagé une mise à jour sur Facebook dans lequel il a déclaré que les fans « n’avaient en aucun cas été informés des faits » et a laissé entendre qu’il offrirait plus de détails à une date ultérieure.

ScottLes commentaires de janvier 2021 marquaient la première fois qu’il abordait publiquement son statut avec QUEENSRŸCHE, qui a utilisé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo à des fins de tournée depuis avril 2017.

En mai, Rockenfield a lancé un nouveau cryptique QUEENSRŸCHE-centré qui impliquait qu’il préparait son retour sur la scène musicale. Une semaine après Rockenfield a mis en ligne son site Web Queensryche2021.com, QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre a annoncé qu’il vendait l’une des quatre paires de baguettes restantes utilisées par Scott pendant les enregistrements de batterie de l’album éponyme du groupe en 2013. Le jour suivant, Rockenfield retourné à son Facebook page pour apparemment balayer Todd au cours du déménagement, en écrivant : « En tant que propriétaire d’une entreprise de marque depuis plus de 40 ans maintenant, on m’a déjà demandé : soi-disant « EMPLOYEUR ou BIENFAISANT », alors plus que probablement cette personne a encore besoin d’être éduquée et nourrie pour acquérir une expérience bien nécessaire et, espérons-le, avoir ensuite un peu de respect et de gratitude ».

En février dernier, La Torre a été demandé lors d’une apparition sur « Le podcast Eddie Trunk » si quelqu’un dans QUEENSRŸCHE a entendu directement de Scott concernant son statut au sein du groupe. Il a répondu: « Pas à ma connaissance. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il a pris un congé de paternité, disant qu’il serait parti pendant environ six mois, et c’était il y a quatre ans. [Laughs] Casey se présente tous les jours. Il se présente pour composer, il se présente pour enregistrer, si nécessaire, et il se présente pour les concerts en direct. C’est donc tout ce que je peux vous dire. je n’ai pas communiqué avec [Scott] dans des années. Donc je n’ai aucune idée de ce qu’il mijote. Je ne pourrais même pas te le dire. »

Quand DJ Eddie Trunk a dit qu’il avait entendu de Rockenfield il y a deux ans et que le batteur s’était alors montré intéressé à raconter son histoire, La Torre a répondu: « Je ne sais pas quelle histoire il y a à raconter. Les gens demandent, mais, honnêtement, c’est littéralement comme du déjà vu. Allez jouer la réponse que je vous ai donnée il y a quatre ans, car, littéralement, rien n’a changé.

« Pour autant que je sache, il n’y a vraiment pas de communication [between Scott and the QUEENSRŸCHE camp]. Et je ne pourrais rien te dire de plus que ça. Certaines personnes pensent : « Ils ne nous en disent pas plus. Je n’ai rien à dire, parce que je ne lui parle pas ; il ne me parle pas. Caseyjoue avec nous depuis quatre ans – cela dure quatre ans – et il se présente. Le gars fait un travail formidable.

« Je suppose que je reviendrais vers toi, » Todd a continué. « Si vous quittiez votre émission de radio en disant que vous aviez besoin de six mois de congé de paternité mais que vous ne communiquiez jamais lorsque vous reveniez pendant quatre ans, la station de radio cesserait-elle de fonctionner parce que vous arrêtiez de vous présenter au travail ? Et gardez à l’esprit que vous n’étiez pas J’ai pas été viré, et vous n’avez pas notifié officiellement par écrit que vous ne reviendrez jamais ; vous ne revenez tout simplement pas ou ne communiquez pas. Votre clé fonctionne-t-elle toujours ? Votre nom est-il sur la porte ? Ou vont-ils trouver une solution adéquate remplacement des talents pour faire avancer les choses ?

« Donc, je n’ai rien de mal à dire » La Torre clarifié. « Je n’ai vraiment rien à dire, à part qu’il a demandé un congé de paternité et qu’il n’est tout simplement pas revenu. »

Les pistes de batterie sur « Le verdict » ont été fixées par La Torre.

L’an dernier, l’ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate a exprimé son doute que Rockenfield jouera à nouveau de la batterie, en disant Règles de métal cette Scott « a beaucoup de problèmes médicaux et des choses comme ça maintenant. » En 2019, Tate Raconté 88.1FM WESUémission de radio syndiquée hebdomadaire de « Bruit dans le grenier » qu’il était « à peu près sûr » Scott « n’est pas parti » QUEENSRŸCHE de son propre chef. « Je peux vous dire qu’il y a des poursuites en cause, je le sais », a-t-il déclaré. « Il est dans une sorte d’endroit très sombre, et j’espère qu’il recevra de l’aide, car il est vraiment démêlé, vous savez? À mon avis. C’est dommage – c’est un batteur incroyablement talentueux, et malheureusement, il n’a jamais été content de ça . Ce n’était pas assez bien pour lui. »

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été trouvé après une bataille juridique de près de deux ans où le chanteur a poursuivi en justice les droits de la QUEENSRŸCHE nom après avoir été licencié en 2012. Wilton, Rockenfield et Jackson répondu avec une contre-poursuite. Le règlement comprenait un accord qui Wilton, Rockenfield et Jackson continuerait comme QUEENSRŸCHE, tandis que Tate aurait le droit exclusif d’interpréter les albums « Opération: Mindcrime » et « Opération: Mindcrime II » dans leur intégralité en direct.