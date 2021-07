Le batteur fondateur de Slipknot, Joey Jordison, est décédé à l’âge de 46 ans.

Les représentants de sa famille disent qu’il est mort paisiblement dans son sommeil, sans aucune cause. “La mort de Joey nous a laissé des cœurs vides et des sentiments de tristesse indescriptible”, lit-on dans le communiqué de la famille. “A ceux qui connaissaient Joey, comprenaient son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui touche à la famille et à la musique.”

“La famille de Joey a demandé que les amis, la famille et les médias respectent naturellement notre besoin d’intimité et de paix en cette période incroyablement difficile”, poursuit le communiqué. La famille a l’intention d’organiser un service funéraire privé pour lui.

Jordison était une présence imposante derrière le kit de batterie de Slipknot. Dans les coulisses, Jordison a joué un rôle déterminant dans l’écriture de chansons et de rythmes pour propulser le groupe vers un succès mondial. Jordison jouait avec un groupe de métalleux de Des Moines, Iowa, qui se faisaient appeler les Pale Ones. Jordison a suggéré qu’ils changent leur nom en Slipknot en 1995.

La gamme du groupe s’est rapidement étendue à neuf membres, chacun portant un masque. Slipknot a explosé en popularité grâce à ses tournées régulières et ses concerts à l’Ozzfest. Leur album éponyme de 1999 a été double platine.

Joey Jordison est resté avec Slipknot jusqu’en 2013, date à laquelle il a quitté le groupe pour « raisons personnelles ».

Des années plus tard, Jordison a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie neurologique – la myélite transverse. « J’ai perdu mes jambes », a-t-il déclaré au public lors d’une cérémonie de remise des prix du métal en 2016. « Je ne pouvais plus jouer. C’était une forme de sclérose en plaques, que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi.

“Je me suis relevé, et je me suis retrouvé dans la salle de gym et je me suis remis en thérapie f ** king pour battre cette merde”, a annoncé Jordison au moment où il se consacrait à nouveau à la musique avec un nouveau groupe appelé Vimic. Mais en 2016, le batteur a affirmé que Slipknot l’avait renvoyé par e-mail.

“Ils ont été confus au sujet de mes problèmes de santé, et évidemment, même moi, je ne savais pas ce que c’était au début”, a déclaré Jordison à Metal Hammer. “Ils pensaient que j’étais foutu à cause de la drogue, ce que je n’étais pas du tout.”

Il y a quelques années, Jordison a révélé qu’il conservait des cassettes de démonstration pour les chansons qu’il avait écrites pour Slipknot au moment de son licenciement. “Peut-être qu’un jour ils feront surface, peut-être qu’ils ne seront jamais entendus, mais je ne les traduis pour aucun autre groupe”, a déclaré Jordison dans une interview.

Nathan Jonas Jordison est né à Des Moines, Iowa, le 26 avril 1975. Il a grandi à Waukee, où il admet qu’il était un élève pauvre et qu’il se considérait comme un introverti. Après avoir découvert Kiss et Black Sabbath, ses parents lui ont offert une batterie qui a déclenché son amour du jeu.