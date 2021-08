Selon TMZ, depuis longtemps PAPILLON DE FER le batteur Ron Bushy est décédé à l’âge de 79 ans. Le seul membre de PAPILLON DE FER pour apparaître sur les six albums du groupe, il est décédé ce matin à l’UCLA Medical Center de Los Angeles après une bataille contre le cancer de l’œsophage.

PAPILLON DE FER est le groupe de rock psychédélique américain le plus connu pour le tube de 1968 “In-A-Gadda-Da-Vida”, qui présente un solo de batterie lourd et punitif de Broussailleux en son coeur.

En juillet 1968, PAPILLON DE FER a sorti son premier LP, “Lourd”, et a pris la route avec des gens comme LES PORTES, CRÈME et L’OMS, alors que l’album est resté sur le Panneau d’affichage graphique depuis près d’un an. Leur deuxième sortie en juillet 1968 était le monumental “Dans-A-Gadda-Da-Vida”. La chanson principale de 17 minutes a permis à l’album de se vendre à plus de 30 millions d’exemplaires, et une version de trois minutes de la chanson est devenue un hit du Top 40.

En 2012, le guitariste Larry “Rhino” Reinhardt, qui était dans PAPILLON DE FER dans les années 1970 et 1980, est décédé. Plus tard cette année, Lee Dorman, qui jouait de la basse sur leurs disques fondateurs, est également décédé.

Broussailleux laisse dans le deuil sa femme, Nancy, leurs trois filles et six petits-enfants.

“Dans-A-Gadda-Da-Vida” a été célèbre couvert par TUEUR sur le “Moins que zéro” bande sonore.



