Le batteur John Tempesta dit que jouer à nouveau avec Exodus était «un peu stressant»

Thrashers de la région de la baie de San Francisco EXODE ont été rejoints par le batteur Jean Tempesta pour leur apparition le 22 août à Psycho Las Vegas à la Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Nevada. Tempesta remplissait pour EXODEle batteur régulier de Tom la chasse qui a récemment subi une gastrectomie totale réussie dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et “Force d’habitude” (1992).

John discuté de son retour temporaire à EXODE dans une nouvelle interview avec ANGE DE LA MORT‘s Ted Aguilar en tant que membre de YouTube « En direct et en streaming » séries. Parlant de la Psycho Las Vegas concert, Tempesta dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était fou, mec. C’était vraiment excitant. J’ai reçu un appel de Tom la chasse. Genre, ‘Wow!’ Je vais, ‘À M m’appelle au sujet de la batterie ou de quelque chose. J’étais au courant pour l’opération. Et nous avons commencé à parler. Il dit : ‘Hé, mec. Nous avons ce concert à venir à Vegas. Si je peux marcher, je peux jouer, en gros. Il y a peut-être une chance que je ne puisse pas. Seriez-vous capable de le faire ?’ Je suis genre ‘Woah !’ Il m’a pris au dépourvu. Je suis, genre, ‘Wow, mec!’ Tout d’abord, ce fut un honneur d’être invité par Tom la chasse; c’était vraiment gentil de sa part. [I told him], ‘J’apprécie vraiment cela. Mais laissez-moi voir ce qui se passe avec mon groupe. Donnez-moi, genre, une semaine, et je vous répondrai. Et je me souviens d’être allé chez mon pote à Malibu le lendemain et d’avoir écouté des chansons. J’étais excité. Je me dis ‘Je peux faire ça. Je peux le faire.’ Et j’ai appelé À M [and told him], ‘Je peux faire ça putain, mec.’ Donc, j’ai juste commencé à écouter et à écouter et tout.

“C’était un peu angoissant” John a continué. “Je me suis mis beaucoup de pression, car je n’avais pas joué depuis un moment. De plus, je n’avais pas joué de spectacle depuis décembre 2019 – comme un spectacle complet et complet. Et jouer ce type de musique de nouveau…

“Gary [Holt, EXODUS guitarist] est venu. Nous avons jammé pendant quelques jours. Il est venu chez moi. J’ai un kit de roulement, et il a emprunté un ampli à mon frère, et nous nous sommes contentés de jammer et de parcourir les chansons. Et ça s’est très bien passé. Et nous avons jammé un peu le lendemain. Je suis, genre, ‘Ouais.’ Et puis, la semaine suivante, nous avons eu une répétition à Vegas, et c’était tout, avec tout le groupe, et nous nous sommes levés et avons joué. C’était du genre ‘Qu’est-ce qui s’est passé ?'”

Lorsque EXODE a annoncé pour la première fois le 16 août que Tempesta retournait temporairement dans le groupe, ils ont déclaré dans un communiqué: “En raison de À Mle rétablissement continu de son opération, nous annonçons que pour notre spectacle à Vegas et Assaut de terreur complet, nous serons rejoints par @johntempesta à la batterie ! John était À Mest (et notre) choix numéro un pour sauter derrière le kit en son absence, et John le tuera pendant que À M continue sa convalescence, qui se passe très bien ! J’ai hâte de voir tous ceux qui viendront à Vegas pour le spectacle. Et j’ai hâte d’avoir À M en bonne santé et de retour derrière son kit dès que possible ! Mais accueillons John de retour pour deux spectacles où il a commencé !”

Chasse a ajouté à l’époque: “Salut tout le monde. Je suis à 5 semaines de l’opération et je suis en voie de guérison. Je me sens plus fort tout le temps et je suis plus que excité de recommencer à m’entraîner à la batterie. Malheureusement. Je ne serai pas prêt pour le prochain Vegas et Assaut de terreur complet spectacles. Au départ, je pensais que si je pouvais marcher, je pourrais jouer. Je dois gérer mes propres attentes, puis remettre mon cœur en forme pour être pleinement prêt pour l’action. Je n’ai aucun doute que je vais rebondir et y arriver. Je veux exprimer mon amour et ma gratitude éternels à notre frère Johnny Tempesta d’avoir accepté de jouer en mon absence. Je suis sûr à 100% qu’il va craquer en jouant cette musique ! Je vais vérifier à nouveau très bientôt. Merci beaucoup et BRAVO A TOUS !!!!”

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 108 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

Après Chasse a rendu public son diagnostic, Holt dit que EXODE va “retarder” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M l’a vaincu, il retrouvera toutes ses forces pour reprendre la route et frapper sa batterie comme lui seul peut le faire ! Quand il aura botté le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS culs avec le record le plus malade à ce jour !”, a-t-il déclaré.

Dû le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire, “Persona non grata” sera la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap.