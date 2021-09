Le batteur Justin Foley de Killswitch Engage lance Lybica

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR le batteur Justin Foley a lancé LYBIQUE, un trio dynamique et instrumental du sud de la Floride qui allie harmonieusement une mélodie de guitare savoureuse à un puissant crunch métallique. LYBIQUE vous emmène dans un voyage musical épique de sommets et de vallées où les possibilités sont infinies.

Aujourd’hui, le groupe a annoncé sa signature avec Disques de lames de métal et a partagé la vidéo de performance virtuelle de la chanson “Fermenter”.

“Après l’enregistrement, nous espérions juste susciter l’intérêt du label”, LYBIQUE dit. “Ayant Lame en métal se manifester et croire en nous était inattendu et, très honnêtement, passionnant. Nous ne pourrions pas être plus excités de faire partie d’un alignement aussi incroyable.”

LYBIQUE a été conçu pour la première fois en 2020 lorsqu’il est devenu clair Foley qu’il n’allait pas passer beaucoup de temps avec son ANTIDÉMARREUR coéquipiers pendant un certain temps. Les jours de quarantaine devaient encore être du temps bien dépensé, et il travaillait sur des démos qu’il avait finalement décidé de partager avec quelques amis locaux dans le sud de la Floride.

“J’avais écrit un tas de trucs qui ne rentraient pas tout à fait dans les structures de chansons traditionnelles”, Foley dit. “Et j’ai toujours été attiré par les groupes où les instruments fournissent des crochets, plutôt que de compter sur des paroles. Cela semblait être le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau et voir où cela pourrait aller.”

Foley rencontré d’autres musiciens Doug Français (ROIS DE GRAVIER) et Joey Johnson (ROIS DE GRAVIER, BARRIÈRES MAINTENANT PONTS, JOURS PASSÉS) en 2016, et ils avaient parlé à plusieurs reprises de brouiller ensemble mais ne s’y sont jamais vraiment penchés. Foley et français – tous deux batteurs de métier – ont souvent parlé d’essayer quelque chose de différent qui leur a permis à chacun de sortir de derrière le kit.

“J’ai toujours voulu jouer d’un instrument à cordes” français actions. “Et la basse semblait naturelle, puisque c’est l’autre moitié de la section rythmique.”

Johnson a grandi en jouant des concerts dans toute la Floride, fortement influencé par le punk des débuts, puis à la fois par le hardcore et le métal. “[People at] tous les bons endroits pour prendre une bière n’arrêtaient pas de me demander si j’avais rencontré Justin, car ils savent que je joue de la musique », se souvient-il. « J’ai entendu parler de lui dans notre ville pendant environ un an avant que nous nous rencontrions grâce à des amis communs. Nous avons sympathisé quand nous avons commencé à parler [about] musique instrumentale.”

Lorsque français et Johnson a finalement reçu les démos de Foley, ils ont vraiment aimé ce qu’ils ont entendu. Pendant plusieurs mois, tous les trois se sont échangé de la musique par e-mail tout en apprenant les parties, notamment Foley et français sur des instruments – guitare et basse, respectivement – qu’ils n’avaient pas l’habitude de jouer. Ils ont finalement commencé à jouer ensemble avec les pistes de batterie des démos diffusées par les haut-parleurs de sonorisation. En peu de temps, ils avaient assez de musique pour un disque complet et la direction du groupe prenait forme.

Le trio a vite découvert qu’ils avaient autre chose en commun que la musique.

“Nous sommes tous les trois des gens plutôt gros chats,” Foley fait remarquer. “Donc, il était logique d’appeler le groupe LYBIQUE.”

Nommé d’après une petite espèce de chat sauvage originaire d’Afrique qui est largement considérée comme le parrain du chat domestique moderne, LYBIQUE est la première espèce féline connue à être apprivoisée et domestiquée par l’homme.

LYBIQUE est:

Justin Foley: Guitare, Batterie



Joey Johnson: Guitare



Doug Français: Basse

Crédit photo: Zack Jones



