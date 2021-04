Le batteur légendaire Carmine Appice embrasse ses cheveux gris à 74 ans

Batteur légendaire Appice carmin a finalement décidé d’embrasser ses mèches en argent naturel après avoir passé des décennies à mourir de ses cheveux gris.

Plus tôt dans la journée, le rockeur de 74 ans a pris son Twitter pour partager quelques photos de son nouveau look, et il a inclus le message suivant: “Fatigué de me teindre les cheveux noirs et violets. Que pensez-vous de ma nouvelle image. Faites-le moi savoir …. Au moins j’ai les cheveux bien ? “

Appice est le batteur original de FUDGE À LA VANILLE, avec qui il enregistre et se produit encore aujourd’hui. Il a également joué avec CACTUS et BECK, BOGERT ET APPICE, en plus de passer des passages dans les bandes de Ozzy Osbourne et Rod Stewart, co-écrit le hit n ° 1 de ce dernier “Da Ya pense que je suis sexy?” Carmin a été nommé le 28e meilleur batteur de tous les temps par Pierre roulante magazine.

Appice est largement considéré comme l’un des showmen les plus accomplis du rock et a reçu de nombreux prix, dont des dizaines de disques d’or et de platine vendus. Carmin a innové dans tous les aspects de sa carrière d’interprète, d’enseignant et d’écrivain, et il continue d’inspirer les batteurs et les auditeurs du monde entier par son originalité et son dévouement inébranlable à l’art de la batterie.

Carminl’autobiographie de, “Stick It!: Ma vie de sexe, de batterie et de rock ‘n’ roll”, a été publié en mai 2016 par Chicago Review Press.

Sous le surnom APPICE, Carmin et son frère Vinny publié “Sinistre”, leur premier album studio commun, en octobre 2017 à travers SPV/Marteau à vapeur.



Fatigué de mourir mes cheveux noirs et violets.



Que pensez-vous de ma nouvelle image. Faites-moi savoir … Au moins j’ai des cheveux non ??? pic.twitter.com/X7ivoAbiiA – Carmine Appice (@ carmineappice1) 26 avril 2021

