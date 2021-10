Le batteur original de Carcass Ken Owen met aux enchères un kit de batterie utilisé sur le «nécrotisme» et le «cœur»

Original CARCASSE le batteur Ken Owen vend aux enchères son kit de batterie qu’il a utilisé sur, entre autres enregistrements, les albums classiques du groupe « Nécrotique – Décantation de l’insalubre » (1991) et « Coeur de coeur » (1993). Le but de la vente aux enchères est de récolter des fonds pour Ken acheter un nouvel ordinateur pour lui permettre de continuer à créer de la musique. Inclus avec le kit de batterie est un certificat d’authenticité encadré signé par Owen, une photo encadrée de Owen signer le certificat, une photo encadrée de Ken derrière la batterie, et un encadré CARCASSE t-shirt porté par Ken dans les photos.

En février 1999, Owen a subi une hémorragie cérébrale presque mortelle, le laissant dans le coma pendant plus de 10 mois. En conséquence, il est incapable de jouer comme avant. Lorsque CARCASSE réunis en 2007, le tabouret de tambour a été rempli par Daniel Erlandsson et ensuite Daniel Wilding.

Ken aurait donné son approbation au bassiste/chanteur Jeff Walker et guitariste Bill Steer continuer avec CARCASSE et a apporté son soutien pendant le processus d’enregistrement de l’album de retour du groupe en 2013 « Acier chirurgical ».

Marcheur Raconté Métal Souterrain dans une interview de 2014 : « Nous avons fait des répétitions avec Ken. Ken était monté sur scène et avait fait quelques solos de batterie. Donc il n’y a pas de vrai bagage sur si Ken n’est plus impliqué car de 2008 à 2010, nous l’avons inclus autant que nous le pouvions dans CARCASSE.

« Facture en fait allé voir Ken lui dire que nous étions en train de faire un album et Kenla réponse de » Je pensais que vous l’auriez fait plus tôt’, donc comme vous pouvez le voir, nous avons eu un Kenla bénédiction de faire cela.

« Nous l’avons inclus autant que nous le pouvions dans l’album. Il y a encore un Ken influence dans cet album même si Ken ne joue pas dessus. C’est là dans la batterie, c’est là dans les paroles, c’est là dans le fait qu’il était une grande partie de CARCASSE et le fait que nous ayons réussi à enregistrer un album après 17 ans et que ça sonne toujours comme CARCASSE.

« Nous étions certainement conscients de ce qui fait CARCASSE cocher et Ken était une grande partie de cela, nous avons donc fait de notre mieux pour rendre hommage à l’esprit de Ken. »

Le titre de CARCASSEle dernier album de, « Artères déchirées », fait référence à une ancienne démo créée par Owen retour dans les années 1980.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).