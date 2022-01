Le batteur original de Kiss, Peter Criss, sonne en 2022 en partageant une vidéo de nouveaux solos de batterie

Peter Criss a partagé deux nouvelles vidéos pour célébrer l’arrivée de 2022.

L’original EMBRASSER Le batteur, qui a eu 76 ans le 20 décembre, a posté des clips de lui jouant un « solo de batterie rock » et un « solo de batterie espagnole » dans ce qui semble être une pièce de sa maison. Découvrez les images ci-dessous.

Criss premier à gauche EMBRASSER en 1980. Depuis lors, il a travaillé avec d’autres groupes et a sorti des albums solo. Il a fait équipe avec EMBRASSER à nouveau pour une tournée de retrouvailles dans les années 1990 et plus récemment en 2004. Il a été remplacé par Eric Chanteur.

En plus de jouer de la batterie dans EMBRASSER, Pierre a également fourni les voix principales pour un certain nombre de chansons les plus populaires et les plus mémorables du groupe, y compris « Beth », « Diamant noir » et « Femme porte-bonheur ».

Criss, qui était connu sous le nom de « Catman », a sorti son dernier CD solo, intitulé « Un pour tous », en 2007. Pierre a produit l’album lui-même pour la première fois et a été rejoint par des musiciens invités dont le claviériste Paul Shaffer et bassiste Will Lee de « Tard dans la nuit avec David Letterman ». L’album présentait une gamme de styles, du rock et du jazz au blues et à Broadway, et comprenait des reprises de « Quelle différence une journée fait » et « Envoyer les clowns ».

Criss a joué ce qui était présenté comme son dernier concert aux États-Unis en juin 2017 au Cutting Room de New York.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).