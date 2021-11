Le Battle Pass de Halo Infinite est bien tel qu’il est, pour l’instant

Capture d’écran : 343 industries

Il y a un nouveau Halo, le premier depuis plus d’une demi-décennie, mais tout le monde peut parler de sa passe de combat controversée. La convo a maintenant atteint un point de saturation cacophonique, incitant un des meilleurs créateurs du jeu à reconnaître ouvertement les plaintes concernant la progression de Halo Infinite et à déclarer que les traiter est une priorité absolue.

Soupir. D’accord. Cela est devenu incontrôlable. La passe de combat de Halo Infinite est tout à fait correcte, les gars. J’irais même jusqu’à dire qu’il n’a pas besoin d’une refonte totale, certains disent qu’il en a besoin, certainement pas par rapport à certains des autres problèmes urgents du jeu, et certainement pas encore.

Il y a deux semaines, si vous l’avez manqué d’une manière ou d’une autre, Halo Infinite est sorti du champ gauche. Bien que le jeu complet ne soit toujours pas disponible avant le 8 décembre, le développeur 343 Industries a sorti par surprise le mode multijoueur – techniquement « en version bêta » – sur Xbox et PC. Presque tout le monde est d’accord : sur les principes fondamentaux, c’est une explosion, un jeu de tir à la première personne ridiculement poli qui à la fois se sent nouveau et crée de l’espace comme un retour à l’âge d’or des tireurs d’arène.

La plupart des critiques ont été dirigées contre le système de méta-progression du jeu. Comme la plupart des jeux basés sur un modèle gratuit (la campagne est payante, mais le mode multijoueur est gratuit), Halo Infinite propose un pass de combat. En gagnant des points d’expérience, vous pouvez passer au niveau supérieur et débloquer des récompenses liées à chaque rang : des choses comme de nouvelles couleurs de visière, des casques, des « kits » d’armures, des accessoires d’armure, des épaulettes, des genouillères, des emblèmes et des positions d’après-bataille, ainsi que diverses positions uniques. utilisez des éléments qui peuvent aider à accélérer le processus. Le modèle gratuit vous accorde des récompenses marginales ; payer 10 $ vous rapporte un équipement plus cool, et plus, que ce que vous obtiendriez avec le laissez-passer gratuit. Avec les deux, gagner 1 000 XP vous propulse au niveau supérieur.

Le hic, c’est que le nivellement est largement basé sur la réalisation de défis hyper-spécifiques, plutôt que sur de bonnes performances. À l’heure actuelle, terminer un match multijoueur dans Halo Infinite vous donne 50XP. (Vous n’obtenez pas de bonus pour avoir gagné.) Relever un défi – disons, obtenir 10 éliminations avec le fusil stalker ou gagner trois matchs de capture du drapeau – peut vous rapporter de 200XP à 400XP. Vous disposez de 20 défis par semaine. Une fois que vous les aurez tous terminés, vous n’en obtiendrez plus avant la réinitialisation de la semaine (le mardi). Vous devrez vous fier uniquement aux rafales de 50XP pour progresser dans le classement.

Capture d’écran : Microsoft

Les critiques soutiennent que la structure actuelle engendre le progrès glaciaire. Vous pouvez éliminer vos défis hebdomadaires et vous classer un peu à un rythme régulier. Mais une fois que vous avez terminé tous vos défis de la semaine, il vous faudra 20 matchs pour augmenter d’un seul niveau. (L’utilisation judicieuse des boosts d’XP, qui doublent la quantité d’XP que vous gagnez pendant une heure en temps réel, pourrait théoriquement réduire cela à 10 matchs.) Le bavardage a atteint un sommet au cours du week-end, comme en témoigne un article de Reddit qui a été voté. plus de 6 600 fois au moment de la rédaction de cet article, titrait: « Ne sous-estimez pas que Halo Infinite est un nouveau creux de l’industrie. » Le message cite en grande partie des préoccupations concernant le modèle de jeu gratuit d’Infinite.

Il y a une centaine de niveaux dans le Battle Pass pour la première saison, « Heroes of Reach », qui devrait se terminer en mai 2022. Mettons cela en perspective : il y a 23 semaines entre maintenant et début mai. (343 n’a pas donné de date de fin précise mais a déclaré que vous pourrez continuer à travailler sur les passes de combat des saisons précédentes après la fin de la saison respective.) Tout en reconnaissant pleinement que je joue sans aucun doute plus que le joueur moyen, je ‘ Je suis actuellement à 24 niveaux dans la passe de combat, soit 12 niveaux par semaine, un rythme qui me permettra d’atteindre la ligne d’arrivée en moins de deux mois.

Comment la plupart des joueurs se classeraient-ils contre 100 niveaux ? Microsoft n’a pas partagé publiquement le niveau de passe de combat moyen parmi la base de joueurs d’Infinite, il est donc difficile à dire. Pour l’anecdote, je vois beaucoup de joueurs bercer le casque EVA (coup de pied), qui est gagné au niveau 10. En restant stable au taux minimum là-bas, cinq niveaux par semaine, vous atteindriez la fin de la passe de combat en 18 semaines, plus d’un mois avant la fin de la première saison.

Certains joueurs souhaitent que 343 Industries injecte de l’azote dans le modèle en permettant diverses formes de progression plus rapide. Une option sur la table : la progression basée sur les médailles, un système qui était en place pour les précédents Halos. Si ce modèle était appliqué à Halo Infinite, gagner, par exemple, des médailles de tuerie (cinq morts sans mourir) ou de killjoy (mettre fin à la tuerie d’un adversaire) vous donnerait plus d’XP à la fin du match. Le plus souvent, vous entendez des gens préconiser une sorte de progression basée sur la victoire.

Un refrain – et il est légitime – est que, de la manière dont Halo Infinite fonctionne actuellement, il y a très peu d’incitations à jouer pour gagner. Si l’un de vos défis vous demande d’accumuler 15 morts avec un marteau à gravité, vous vous concentrerez naturellement sur la recherche d’un marteau à gravité plutôt que sur la sécurisation de la balle dans un tour excentrique. À cette fin, certains joueurs ont suggéré d’accorder un petit bonus de victoire – vous obtiendrez peut-être 75XP ou 100XP pour gagner un match, au lieu des 50XP typiques – ce qui accélérerait à la fois le processus de mise à niveau et inciterait potentiellement les joueurs à se concentrer sur la victoire. le jeu, plutôt que leur propre suite personnelle de défis. (Pour ce que ça vaut, je pense que oui, un petit bonus de victoire serait plutôt sympa.)

Que vous pensiez ou non que l’achèvement complet d’un pass de combat devrait être un insigne d’honneur uniquement réservé aux joueurs les plus dévoués, le pass d’Infinite, tel qu’il existe actuellement, est conçu pour être complété par ceux qui sont même modérément engagés chaque semaine. C’est un système mis en place pour récompenser régulièrement les joueurs au fil des mois. Personne ne va le finir dans les premières semaines. Ce n’est pas le propos. Mathématiquement, vous finirez par arriver à la fin, tant que vous vous y tenez un peu.

Le prix du défi de clôture de cette semaine : le revêtement d'armure « thé de saule ».

Et ce n’est pas comme si les joueurs les plus fervents ne pouvaient pas gagner des insignes d’honneur qui dénotent leur niveau particulier de dévotion. Il y a en effet certaines récompenses qui sont probablement hors de portée pour les joueurs qui barbotent. Compléter tous les défis hebdomadaires vous donnera l’occasion d’éliminer un «défi de synthèse», généralement un peu plus difficile que le tarif standard. Une fois que vous aurez terminé, vous gagnerez la récompense cosmétique de cette semaine, qui, à ma connaissance, n’est pas disponible par d’autres moyens. Le défi de cette semaine, « Obtenir cinq tueries dans Fiesta PvP », était un véritable casse-tête, un véritable engagement en ce sens qu’il était purement basé sur les dieux de la génération de nombres aléatoires. (Pour s’excuser d’avoir réinitialisé la structure du défi quelques jours après la sortie, 343 a accordé le prix de la première semaine, une visière en or, à tous les joueurs qui se sont connectés entre le 23 et le 30 novembre.)

Plus flagrant est l’événement « Fracture – Tenrai » récemment lancé, une sorte de passe de combat dans une passe de combat. Pendant que l’événement est actif, certains défis sont désignés comme étant liés à l’événement ; chacun de ces défis que vous terminez augmente votre rang dans la passe Fracture – Tenrai. (L’expérience que vous gagnez sert à votre passe de combat standard.) L’événement devrait se dérouler pendant six semaines différentes d’ici la fin de « Heroes of Reach », au printemps. La façon dont cela fonctionne actuellement, vous ne pouvez gagner que sept niveaux pour chaque semaine. Afin de terminer les sept niveaux, vous devrez jouer plusieurs heures chaque semaine pendant laquelle l’événement est actif.

Toutes les récompenses du pass de combat sont gratuites, mais vous ne pouvez acheter que les accessoires cosmétiques les plus cool du magasin pour un coût supplémentaire. La plupart d’entre eux ne peuvent être appliqués que sur l’armure Yoroi, qui est obtenue en atteignant le cinquième niveau de la passe de combat de l’événement. En d’autres termes, vous pourriez éventuellement dépenser de l’argent pour un article cosmétique limité à un ensemble d’armures et manquer la fenêtre pour gagner cet ensemble d’armures, rendant essentiellement votre achat inutile. Euh, ouais. Je n’ai rien là-bas. C’est juste bizarre.

Lorsqu’ils ont été contactés pour commentaires, les représentants de Microsoft n’avaient rien à ajouter sur le sujet.

Les défis avec un drapeau orange vous aident à progresser à la fois dans le pass de combat standard et dans l'événement.

Mais, écoutez, toute cette conversation manque le point clé : Halo n’a jamais été à propos de ce genre de choses. Depuis l’époque de Halo : Combat Evolved, en 2001, Halo a toujours été axé sur le jeu lui-même : gagner des matchs juste pour gagner, affiner votre ratio kill-death, déconner et s’amuser avec des véhicules et des armes amusants. vous ne pouviez trouver dans aucun autre jeu, puis en les associant à des paramètres de match ridicules, le tout dans l’effort de conjuguer créativité et compétition. (Voir: Grifball passe d’une blague à un véritable mode de jeu.) Bien que vous puissiez toujours modifier votre look, jouer à Halo n’a jamais été aussi préoccupé par le changement de couleur de la visière. Comme l’a noté le journaliste Gene Park au Washington Post, le bavardage d’aujourd’hui a mis en évidence un fossé profond entre la façon dont nous jouions à des jeux alors et comment nous jouons à des jeux maintenant.

J’admets que oui, au début, je me suis hérissé de devoir relever des défis pour passer au niveau supérieur. Mais je suis vite revenu. La structure basée sur les défis a changé ma façon de jouer à Halo, et pour le mieux.

Mon instinct était de me rabattre sur les armes de démarrage de Halo Infinite, celles que je connais le mieux : le pistolet et le fusil d’assaut (ou le fusil de combat, si nous parlons de ce mode classé à coups de poing blanc). Mais la série de défis basés sur les armes de la passe de combat m’a poussé hors de ma zone de confort, m’obligeant à expérimenter avec tout l’arsenal. J’aime maintenant presque toutes les armes de la liste, à l’exception du ravageur, qui a dirigé la table lors des tests techniques de cet été, mais a été sensiblement nerfé pour le jeu complet.

Contrairement à certaines des critiques les plus répandues, je me suis en fait concentré sur la victoire des matchs à cause du système de progression. C’est un détournement important de mon objectif auparavant axé sur le laser d’améliorer mon ratio de mortalité/mort (qui, de façon exaspérante, n’est suivi nulle part, même sur le site de suivi des statistiques de Halo, halowaypoint.com). Même si personnellement je n’ai pas besoin de gagner le jeu des forteresses dans lequel je suis, j’ai en tête qu’au moins un membre de mon équipe travaille sur un défi qui nécessite la victoire, donc je jouerai pour gagner , plutôt que d’affiner mon KD, comme je l’ai fait dans tous les autres Halo. Payez au suivant, et tout ça. En conséquence, je me suis retrouvé à jouer, et même à apprécier pleinement, des modes qui ne sont pas le mode de combat à mort de tueur standard.

Le multijoueur de Halo Infinite n’est bien sûr pas exempt de problèmes – ses menus sont déroutants, faire la fête avec des amis est un gâchis, la tricherie serait endémique sur PC, il n’y a aucun moyen de voir votre ratio KDA, les options pour les matchs personnalisés sont sévèrement limitées, et le ravageur est fonctionnellement inutile, mais la passe de combat n’est en aucun cas la pire. Je dirais que ça doit rester comme ça.

Eh bien, pour l’instant. Je pense que les joueurs de Halo Infinite devraient laisser cela se dérouler au cours de la première saison. Les gens de 343 Industries ont consacré des années de travail à ce jeu ; ils méritent une chance de voir si leur vision clique ou non à long terme. Considérant que Halo Infinite est le fondement de ce qui est censé être un jeu de dix ans, il y a beaucoup de temps pour le changement. Si la saison deux se déroule au printemps et que la communauté est toujours contrariée par cette structure, alors bien sûr, elle pourrait utiliser (et devrait recevoir) une refonte. Mais exiger haut et fort un changement significatif deux semaines après la sortie me semble réactionnaire.

En outre, vous pouvez jouer au mode multijoueur de Halo Infinite pour zéro dollar.