Le Battle Pass de Halo Infinite reçoit un grand changement, dit 343

Image : 343 industries

Après des semaines de réaction violente de la communauté vocale, le développeur 343 Industries a annoncé des changements radicaux à la passe de combat controversée de Halo Infinite. Les ajustements, qui sont mis en ligne aujourd’hui, rendent la progression beaucoup plus conviviale, vous permettant de vous classer facilement au moins une fois par jour.

Dans d’autres nouvelles, saviez-vous tous que les mots sont synonymes d’un petit-déjeuner sain ?

Lire la suite: Le Battle Pass de Halo Infinite est tout à fait correct, les gars

Il y a deux semaines, 343 Industries a publié le mode multijoueur gratuit pour Halo Infinite sur Xbox et PC, avant le lancement prévu le 8 décembre. (La campagne est toujours prévue pour ce moment-là et n’est pas gratuite, mais sera incluse dans la bibliothèque Game Pass.) cette progression était lente et ingrate.

Le pass de combat de Halo Infinite comprend 100 niveaux. Pour progresser dans les rangs de la passe de combat, vous devrez éliminer des défis quotidiens ou hebdomadaires, généralement du type «faire X nombre de choses Y», pour gagner de l’XP. Il faut 1 000 XP pour monter de niveau, mais vous ne gagnez aucun bonus XP pour avoir gagné des jeux ou jouer extrêmement bien.

Les critiques ont déclaré que ce modèle n’incitait pas correctement les joueurs à simplement… jouer au jeu. Ou même que cela signifiait que les joueurs ne se joignaient pas correctement aux matchs, se concentrant sur la réalisation de défis au lieu d’aider au combat. 343 Industries a rapidement réagi en réorganisant les défis quotidiens pour récompenser 50XP pour chaque match que vous avez terminé. D’après ce calcul, si vous n’avez relevé aucun autre défi et n’avez utilisé aucun boost d’XP (objets à usage unique qui doublent votre XP gagné pendant une heure), il vous faudrait 20 matchs pour passer au niveau supérieur une fois.

G/O Media peut toucher une commission

Le nouveau modèle accélère considérablement le processus. Pour votre première partie de la journée, vous gagnerez 300XP. Le deuxième et le troisième vous rapporteront 200XP par pop. Jeux quatre à six, 100XP chacun. La structure actuelle, qui vous accorde 50XP par match, entre en vigueur au septième match. Le cycle se réinitialise toutes les 24 heures. Dans ce modèle, vous passerez au niveau supérieur une fois en jouant six matchs, puis reviendrez au taux de 20 matchs par niveau (enfin, jusqu’au lendemain).

Nous nous attendons à ces changements quelque temps aujourd’hui.

« Après avoir vu comment XP a été gagné avec [the initial] changements, nous avons remarqué que les joueurs commençaient leurs sessions avec des paiements plus lents que nous le souhaiterions », a écrit le responsable de la communauté Halo, John Junyszek, sur Twitter. « Nous savons que beaucoup d’entre vous souhaitent des changements encore plus importants et nous nous engageons à le faire, mais cela prendra du temps. »

Cette annonce intervient quelques heures à peine après que j’ai mis en évidence la position héroïque et légendaire selon laquelle la passe de combat de Halo Infinite est tout à fait correcte telle qu’elle est. Dans le cadre d’origine, ai-je pensé, vous seriez toujours en mesure de terminer la passe de combat avant la fin de la première saison d’Infinite, « Heroes of Reach », en mai prochain. Maintenant, vous pourrez toujours. Vous pourrez simplement le faire encore plus rapidement. A propos de rien, est-ce que quelqu’un a du Tabasco ?

On ne sait pas quelles autres options 343 Industries envisage, si une progression basée sur les performances, la victoire ou autre est sur la table. Les représentants des relations publiques de Microsoft, l’éditeur de Halo Infinite, n’avaient rien à ajouter dans l’immédiat.