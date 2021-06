Le Battlepass de l’épisode 3 de l’acte 1 de Valorant en vaut-il la peine?

Valorant Episode 3 Act 1 Battlepass apporte de nouvelles surprises pour les joueurs.

L’épisode 3 de l’acte 1 de Valorant approche à grands pas et comme à chaque fois que les joueurs ont la débâcle d’acheter le Battlepass dans le jeu ou de le transmettre. Le prix du Battlepass s’élève à un prix abordable de 1 000 VP, ce qui donne accès à tout le contenu premium disponible. De plus, les joueurs peuvent également gagner des points d’expérience pour débloquer les produits cosmétiques gratuits, qui se trouvent à la fin de la page de chaque niveau.

“Comme pour tous les Battlepass, nous voulons toujours créer du contenu qui plaise à un public large et diversifié”, a déclaré Preeti Khanolkar, producteur principal de Valorant, parlant du Battlepass du nouvel épisode. “Un joueur peut ne pas aimer tout ce qui se trouve dans le Battlepass. , mais il devrait toujours y avoir au moins une chose qu’ils adorent absolument.” Elle a expliqué. “Pour ce pass, nous voulions qu’il ressemble beaucoup à une réflexion sur le passé car cela fait un an depuis le lancement du jeu. C’est pourquoi nous avons créé les skins K/TAC et Jigsaw gun pour rappeler nos traditions et nos agents.

Squad Boost pour commencer l’épisode 3 Battle Pass Grind à Valorant

L’événement d’un an de Valorant, commençant par le nouveau Battlepass de l’épisode 3, bénéficiera d’un coup de pouce à l’équipe. Ces boosts d’XP devraient inciter les joueurs à jouer avec leurs amis et à donner un coup d’envoi à leur passe de combat et à débloquer de nouvelles récompenses. Le montant du pourcentage de boost augmente s’il y a plus d’amis dans le lobby. Voici la ventilation complète de la même:

Partie de 1: 0% d’EXP bonus

Partie de 2: 8% d’EXP bonus

Partie de 3: 12% d’EXP bonus

Partie de 4: 16% d’EXP bonus

Partie de 5: 20 % d’EXP bonus

Le boost d’équipe commencera comme avec le Battlepass de l’épisode 3 et se terminera le 6 juillet 2021.

Quoi de neuf dans le Battlepass de l’épisode 3 de Valorant?

Il existe principalement trois produits cosmétiques principaux, à savoir Jigsaw, Monarch et K/TAC, qui contiennent des armes comme Ghost, Vandal, Bulldog, Bucky et Melee. Il contient une bonne quantité de sprays mèmes comiques aux côtés de copains d’armes à feu et de cartes esthétiques pour les accompagner. Voici un aperçu de certains des éléments disponibles dans le Battlepass.

Cosmétiques d’armes :

Puzzle Ghost K/TAC Vandal K/TAC Melee Puzzle Bulldog Monarch Bucky

Vaporisateurs:

considérablement augmenté ? Spray considérablement diminué? Embrayage de pulvérisation ou jet de coup de pied

Ami des armes à feu :

La clé des anciens mystères Buddy

Carte de joueur :

Snowbirds Card Force Card Save Card Saumon Nigiri Buddy

Quand commence et se termine le Battlepass de l’épisode 3 de l’acte 1 de Valorant?

Le Battlepass de l’épisode 3 de l’acte 1 de Valorant commence le 22 juin et se terminera le 24 août 2021, date à laquelle il sera remplacé par le prochain Battlepass à venir dans l’épisode 3 de l’acte 2.

Verdict final : devriez-vous acheter l’épisode 3 Valorant Battlepass ?

Les Battlepasss sont un excellent moyen de dépenser une petite quantité de points Valorant et d’obtenir une tonne de produits cosmétiques. Si vous débutez dans le jeu, en saisir un devrait vous inciter à jouer davantage et potentiellement à vous améliorer. L’épisode 3 Battlepass a une myriade de thèmes différents en collision. Il a de la nostalgie avec les skins Jigsaw, des vibrations de science-fiction modernes avec les cosmétiques K/TAC et Monarch devrait plaire aux personnes qui sont déjà investies dans d’anciennes lignes de peau mythiques.

Par conséquent, comme l’ont déclaré les développeurs, il y en a pour tous les goûts et cela vaut vraiment la peine d’obtenir le Battlepass de l’épisode 3 de Valorant pour commencer votre travail avec les boosts d’escouade !

