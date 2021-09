Le Bayer Leverkusen a battu Ferencváros 2-1 à domicile

17/09/2021 à 09h00 CEST

Les Leverkusen remporté à domicile 2-1 leur premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa organisé ce jeudi au Bayarena. Avec ce marqueur, l’ensemble de Leverkusen il est deuxième avec trois points et Budapest quatrième et sans points à la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière favorable pour lui Ferencváros, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Ryan mmee à la 8e minute. Leverkusen grâce à l’objectif de Exequiel Palacios à la 37e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Bayer Leverkusen, qui a rallié le tableau d’affichage grâce à un peu de Florian Wirtz à 69 minutes, terminant ainsi le match avec un résultat final de 2-1.

Le technicien de la Leverkusen, Gerardo Seoane, a donné accès au champ à Charles Aránguiz, Patrik Schick, Piero hincapie, Karim Bellarabi et Personne Amiri remplacement Exequiel Palacios, Lucas Alario, Daley Sinkgraven, Amine adli et Florian Wirtz, tandis que de la part du Ferencváros, Pierre Stoger remplacé Myrto uzuni, Zelijko Gavric et Marijan cabraja pour Balint Vecsei, Stjepan Loncar et Oleksandr Zoubkov.

Dans le match, l’arbitre a averti avec un carton jaune uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Kerem Demirbay.

Le deuxième jour le Bayer Leverkusen jouera contre lui celtique à la maison et le Ferencváros jouera son match contre lui Le vrai Betis dans leur stade.

Fiche techniqueBayer Leverkusen :Lucas Hradecky, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Odilon Kossounou, Daley Sinkgraven (Piero Hincapie, min.67), Amine Adli (Karim Bellarabi, min.67), Florian Wirtz (Nadiem Amiri, min.80), Exequiel Palacios (Charles Aránguiz , min.49), Kerem Demirbay, Moussa Diaby et Lucas Alario (Patrik Schick, min.66)Ferencváros :Denes Dibusz, Henry Wingo, Samy Mmaee, Miha Blazic, Eldar Civic, Tokmac Chol Nguen, Kristoffer Zachariassen, Balint Vecsei (Myrto Uzuni, min.66), Stjepan Loncar (Zelijko Gavric, min.76), Oleksandr Zubkov (Marijan Cabraja, min.87) et Ryan MmaeeStade:BayarenaButs:Ryan Mmaee (0-1, min. 8), Exequiel Palacios (1-1, min. 37) et Florian Wirtz (2-1, min. 69)