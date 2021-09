Le Bayer Leverkusen accueille Mayence 05 lors de la sixième journée

24/09/2021 à 15h33 CEST

Samedi prochain à 15h30 se jouera le match de la sixième journée de Bundesliga, qui mesurera le Leverkusen et à Mayence dans le Bayarena.

Les Bayer Leverkusen arrive avec des esprits renforcés pour le match de la sixième journée après s’être imposé à l’extérieur de son terrain par un score de 1-3 à Stuttgart dans le Arène Mercedes Benz, avec tant de Florian Wirtz, Patrik Schick et Robert Andrich. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des cinq matches disputés à ce jour en Bundesliga, avec une séquence de 15 buts en faveur et sept contre.

Pour sa part, Mayence 05 a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le SC Fribourg lors de sa dernière rencontre, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de Bundesliga, le Mayence 05 il en a remporté trois et a réussi à marquer six buts et deux contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Bayer Leverkusen Ils ont réalisé des statistiques d’une victoire et d’une défaite en deux matchs à domicile, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Mayence 05 a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs qu’il a joués jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Bayer Leverkusen pour remporter la victoire.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Bayer Leverkusen et le bilan est de quatre défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. De plus, l’équipe locale a une séquence de quatre matchs sans défaite à domicile contre Mayence. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en février 2021 et le résultat a été un match nul (2-2).

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à 10 points au classement de la Bundesliga, donc le prochain match pourrait être une bonne occasion de briser l’égalité. L’équipe à domicile est quatrième, tandis que l’équipe visiteuse est actuellement à la cinquième place.