Le Bayer Leverkusen ajoute trois points à son casier contre Stuttgart (1-3)

19/09/2021 à 17h31 CEST

Les Leverkusen a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-3 contre lui Stuttgart ce dimanche dans le Arène Mercedes Benz. Les Stuttgart Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre lui Eintracht Francfort. Pour sa part, Bayer Leverkusen perdu par un résultat de 3-4 lors du match précédent contre Borussia Dortmund. Grâce à ce résultat, l’équipe de Leverkusen est troisième, tandis que le Stuttgart Il est quatorzième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’ensemble de Leverkusen, qui a ouvert le score sur un but de Robert Andrich peu de temps après le début du match, plus précisément à la minute 2. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des visiteurs grâce à un but de Patrik Schick à 19 minutes, il a laissé un 0-2 en faveur de Leverkusen. Couper les différences les Stuttgart par un but de Orel Mangala à la 38e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-2 sous les projecteurs.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son avantage avec un but de Florian Wirtz à 70 minutes, terminant ainsi le match avec un score de 1-3 au tableau d’affichage.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Stuttgart qui sont entrés dans le jeu étaient Hamadi Al Ghaddioui, Pascal Stenzel, Philippe Clément, Matthieu Klimowicz et Omer beyaz remplacement Orel Mangala, Hiroki Ito, Karazor Atakan, Roberto Massimo et Tanguy Coulibaly, tandis que les changements dans le Leverkusen Ils étaient Kerem Demirbay, Piero hincapie, Personne Amiri et Amine adli, qui est entré pour remplacer Karim Bellarabi, Patrik Schick, Florian Wirtz et Moussa Diaby.

Au cours des 90 minutes du jeu, un total de six cartes ont été vues. Par le Stuttgart l’arbitre sanctionné de jaune pour Karazor Atakan et Tanguy Coulibaly, alors que dans l’équipe de Leverkusen admonesté Jérémie Frimpong, Mitchel boulanger et Charles Aránguiz et avec du rouge à Robert Andrich.

Avec ce résultat, le Stuttgart il reste quatre points et le Leverkusen ça monte jusqu’à 10 points.

Le lendemain, l’équipe de Pellegrino Matarazzo affrontera contre Bochum, Pendant ce temps, il Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane sera mesuré par rapport Mayence 05.

Fiche techniqueStuttgart :Florian Muller, Konstantinos Mavropanos, Hiroki Ito (Pascal Stenzel, min.61), Marc Kempf, Roberto Massimo (Mateo Klimowicz, min.71), Atakan Karazor (Philipp Klement, min.71), Wataru Endo, Borna Sosa, Omar Marmoush , Orel Mangala (Hamadi Al Ghaddioui, min.60) et Tanguy Coulibaly (Omer Beyaz, min.83)Bayer Leverkusen :Lucas Hradecky, Jérémie Frimpong, Jonathan Tah, Odilon Kossounou, Mitchel Bakker, Karim Bellarabi (Kerem Demirbay, min.39), Charles Aránguiz, Florian Wirtz (Nadiem Amiri, min.85), Robert Andrich, Moussa Diaby (Amine Adli, min. .85) et Patrik Schick (Piero Hincapie, min.51)Stade:Arène Mercedes BenzButs:Robert Andrich (0-1, min. 2), Patrik Schick (0-2, min. 19), Orel Mangala (1-2, min. 38) et Florian Wirtz (1-3, min. 70)