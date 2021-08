Le Bayer Leverkusen prend les trois points contre le Borussia Mönchengladbach (4-0)

21/08/2021 à 20h32 CEST

Les Leverkusen consolidé une belle victoire après avoir battu 4-0 à Mönchengladbach lors de la réunion tenue dans le Bayarena ce samedi. Les Bayer Leverkusen Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Union Berlin. Du côté des visiteurs, le Borussia Mönchengladbach a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Bayern Munich. Avec ce résultat, l’ensemble des Leverkusen est deuxième, tandis que le Borussia Mönchengladbach Il est seizième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe à domicile, qui a débuté à la Bayarena par un objectif personnel de Yann Sommer dès le début du jeu, à la minute 3. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe a augmenté. Leverkusen, qui a augmenté les distances en portant le score à 2-0 grâce à un but de Patrik Schick à la 8e minute, concluant la première mi-temps avec le résultat de 2-0.

La deuxième période a commencé d’une excellente façon pour les Bayer Leverkusen, qui met plus de terre entre les deux avec un peu de Moussa Diaby à 55 min. De nouveau, il composa le Bayer Leverkusen, qui a pris ses distances en établissant 4-0 avec un but de Personne Amiri au bord de la fin, en 87, mettant fin à la confrontation avec un score de 4-0 au tableau d’affichage.

Le technicien de la Leverkusen, Gerardo Seoane, a donné accès au champ à Personne Amiri, Robert Andrich, Joel pohjanpalo, Florian Wirtz et Julien Baumgartlinger remplacement Paulinho, Exequiel Palacios, Patrik Schick, Kerem Demirbay et Charles Aránguiz, tandis que de la part du Mönchengladbach, Adolf hutter remplacé loup de Hannes, Ramy Bensebaini, Luca netz et Patrick Hermann pour Marcus Thuram, Stefan lainer, Matthias Ginter et Plaidoyer d’Alassane.

L’arbitre a montré six cartons jaunes. Les habitants en ont vu quatre (Kerem Demirbay, Mitchel boulanger, Paulinho et Moussa Diaby) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Christoph Kramer et loup de Hannes.

Grâce à cette victoire, le Leverkusen parvient à monter à quatre points et reste au lieu d’accéder à la Ligue des champions, tandis que le Mönchengladbach est maintenu avec un point.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à domicile. Les Bayer Leverkusen affrontera le FC Augsbourg Pendant ce temps, il Borussia Mönchengladbach le fera contre lui Union Berlin.

Fiche techniqueBayer Leverkusen :Yann Sommer, Stefan Lainer, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Joseph Scally, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Lars Stindl, Christoph Kramer, Marcus Thuram et Alassane PleaBorussia Mönchengladbach :Lucas Hradecky, Jérémie Frimpong, Odilon Kossounou, Jonathan Tah, Mitchel Bakker, Moussa Diaby, Exequiel Palacios, Charles Aránguiz, Kerem Demirbay, Paulinho et Patrik SchickStade:BayarenaButs:Yann Sommer (1-0, min. 3), Patrik Schick (2-0, min. 8), Moussa Diaby (3-0, min. 55) et Nadiem Amiri (4-0, min. 87)