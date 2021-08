Le Bayer Leverkusen recrute l’ancien cible du Bayern Munich Amine Adli de Toulouse

Amine Adli a accepté de rejoindre le Bayer Leverkusen de Toulouse pour un contrat de cinq ans d’une valeur de 15 millions d’euros.

Adli était lié au Bayern Munich plus tôt cet été, mais le front office du club a été découragé par le fait de devoir payer plus de 10 millions d’euros pour l’attaquant, même s’ils recherchaient l’option d’inclure certains de leurs jeunes talents pour un éventuel accord d’échange. En fin de compte, Leverkusen était plus que disposé à payer les 15 millions d’euros de frais de transfert pour acquérir le jeune français et il pourrait figurer dès ce week-end lorsque Die Werkself se rendra à Augsbourg.

Le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, a qualifié la nouvelle signature du club de “dernière pièce du puzzle” lors de l’annonce officielle (Bundesliga). “C’est une autre décision très importante pour nous à la fin de la période de transfert. Amine Adli est la dernière pièce du puzzle. Il est très rapide avec une bonne technique, est extrêmement agile et rusé. Je pense que nous aurons beaucoup de plaisir avec lui dans les années à venir », a expliqué Rolfes.

Le joueur de 21 ans est ravi de commencer son nouveau chapitre en Rhénanie du Nord-Westphalie. « Le Bayer est un club que je trouve extrêmement attrayant. Je voulais vraiment venir ici. Leverkusen a un style de jeu qui me convient totalement. J’ai hâte de jouer au football avec ces gars – ça va être très amusant », a-t-il déclaré.

Analyse BFW

Avec la situation actuelle des négociations pour essayer de signer Marcel Sabitzer du RB Leipzig, il n’est pas surprenant que le Bayern ne soit pas disposé à payer 10 millions d’euros ou plus pour Adli. Acquérir Sabitzer à Leipzig pour seulement 18 millions d’euros semble presque trop beau pour être vrai, mais le Bayern essaie même de faire baisser ce prix avant la fermeture de la fenêtre de transfert la semaine prochaine.

Adli est également techniquement répertorié comme attaquant secondaire, mais peut être vaguement qualifié de milieu de terrain offensif, un département du terrain que le Bayern est déjà bien équipé entre Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Thomas Muller et Jamal Musiala. De ce point de vue, mettre l’accent sur le mouvement de Sabitzer prend beaucoup plus de place étant donné qu’il peut jouer en tant que milieu de terrain central, ailier ou milieu de terrain offensif central. Pour quelqu’un avec sa qualité et sa polyvalence éprouvées, il est parfaitement logique sur le papier d’avoir transmis à Adli les 15 millions d’euros que Leverkusen a payés pour lui si cela signifie pouvoir balancer Sabitzer pour avoir des retrouvailles avec Julian Nagelsmann au Bayern.

Photo de Clemens Bilan – Piscine/.