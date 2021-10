Le Bayer Leverkusen s’impose au Celtic Stadium (0-4)

in

30/09/2021

Le à 23:53 CEST

Les Leverkusen consolidé une belle victoire après avoir battu 0-4 à celtique pendant le match joué dans le Parc celtique ce jeudi. Les celtique voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Le vrai Betis par un score de 4-3. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Bayer Leverkusen est venu de battre 2-1 à domicile à Ferencváros lors du dernier match disputé. Après le résultat obtenu, le groupe de Glasgow est quatrième, tandis que le Leverkusen C’est d’abord après la fin du match.

Bon début de rencontre pour lui Bayer Leverkusen, qui a tiré le coup de canon sur le Parc celtique avec un objectif de Piero hincapie à la minute 25. Il a ajouté à nouveau l’ensemble de Leverkusen, ce qui a augmenté le score grâce à un peu de Florian Wirtz à la 35e minute, terminant la première période avec un 0-2 à la lumière.

Après la mi-temps du match, dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un but sur penalty de Lucas Alario à la minute 58. Après un nouveau coup augmenté le score de l’ensemble de Leverkusen, qui a pris ses distances en mettant le 0-4 grâce au succès de Amine adli peu avant la fin, plus précisément en 90, clôturant ainsi le duel avec un résultat final de 0-4.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la celtique a donné accès à Nir biton, James McCarthy, Giorgos Giakoumakis et ajeti albien pour Tom Rogic, Callum McGregor, David Turnbull et Kyogo furuhashi, Pendant ce temps, il Leverkusen a donné accès à Karim Bellarabi, Personne Amiri, Amine adli, Patrik Schick et Panagiotis Retsos pour Moussa Diaby, Charles Aránguiz, Florian Wirtz, Lucas Alario et Paulinho.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Tom Rogic et Cameron Carter Vickers et par les visiteurs de Mitchel boulanger.

Avec ce résultat, le celtique reste avec zéro point, au lieu de ne pas continuer dans le championnat et le Leverkusen il monte à six points, occupant une place pour accéder à la phase suivante de la compétition.

Le lendemain, l’équipe de Ange Postecoglou affrontera contre Ferencváros, Pendant ce temps, il Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane sera mesuré par rapport Le vrai Betis.

Fiche techniqueCeltique:Joe Hart, Tony Ralston, Cameron Carter-Vickers, Carl Starfelt, Callum Mcgregor (James McCarthy, min.66), David Turnbull (Giorgos Giakoumakis, min.74), Tom Rogic (Nir Biton, min.66), Liel Abada, Jota, Adam Montgomery et Kyogo Furuhashi (Albian Ajeti, min.74)Bayer Leverkusen :Lucas Hradecky, Jeremie Frimpong, Piero Hincapie, Jonathan Tah, Mitchel Bakker, Moussa Diaby (Karim Bellarabi, min.65), Florian Wirtz (Amine Adli, min.74), Kerem Demirbay, Charles Aránguiz (Nadiem Amiri, min.65) , Paulinho (Panagiotis Retsos, min.79) et Lucas Alario (Patrik Schick, min.74)Stade:Parc celtiqueButs:Piero Hincapie (0-1, min. 25), Florian Wirtz (0-2, min. 35), Lucas Alario (0-3, min. 58) et Amine Adli (0-4, min. 90)