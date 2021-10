Le Bayer Leverkusen s’impose au stade Arminia Bielefeld (0-4)

10/03/2021 à 21:31 CEST

Les Leverkusen a montré sa meilleure version après s’être battu à la maison à Arminie 0-4 lors du duel disputé dans le Schücoarena ce dimanche. Les Arminia Bielefeld Il a affronté le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Union Berlin par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Bayer Leverkusen a remporté le Mayence 05 dans son stade 1-0 et auparavant, il l’a également fait à domicile, contre le Stuttgart par 1-3. Après le duel, le set de Bielefeld est seizième, tandis que le Leverkusen il est deuxième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Bayer Leverkusen, qui a tiré le coup de canon sur le Schücoarena grâce au succès de Moussa Diaby à la minute 18. Il a de nouveau marqué le set de Leverkusen, qui a pris ses distances en mettant le 0-2 grâce à un but de Patrik Schick à la 24e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-2.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un autre but de Patrik Schick, réalisant ainsi un doublé à la minute 57. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Bayer Leverkusen, qui a augmenté le score grâce à un but de onze mètres Kerem Demirbay au bord de la fin, dans le 90, terminant ainsi le match avec le résultat de 0-4.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Arminie ils sont entrés du banc Fabien Kunze, Florian Kruger, Edimilson Fernandes, Bryan lasme et Nathan De Médina remplacement Alexandre Schopf, Patrick Wimmer, Robin pirater, Image de balise Fabian klos et Lennart Czyborra, tandis que les changements par le Leverkusen Ils étaient Paulinho, Daley Sinkgraven, Karim Bellarabi, Personne Amiri et Lucas Alario, qui est entré par Moussa Diaby, Piero hincapie, Florian Wirtz, Charles Aránguiz et Patrik Schick.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont quatre au Arminie (Cédric Brunner, Patrick Wimmer, Lennart Czyborra et Stefan ortega) et un à Leverkusen (Piero hincapie).

Avec ce résultat, le Arminie il reste quatre points et le Leverkusen avec 16 points.

Le lendemain de la Bundesliga, le Arminia Bielefeld jouera contre lui FC Augsbourg loin de chez eux, tandis que le Bayer Leverkusen affrontera à domicile contre Bayern Munich.

Fiche techniqueArminia Bielefeld :Stefan Ortega, Cedric Brunner, Joakim Nilsson, Amos Pieper, Lennart Czyborra (Nathan De Medina, min.78), Patrick Wimmer (Florian Kruger, min.62), Masaya Okugawa, Manuel Prietl, Alessandro Schopf (Fabian Kunze, min.62) ), Robin Hack (Edimilson Fernandes, min.77) et Fabian Klos (Bryan Lasme, min.77)Bayer Leverkusen :Lucas Hradecky, Jeremie Frimpong, Odilon Kossounou, Jonathan Tah, Piero Hincapie (Daley Sinkgraven, min.65), Amine Adli, Kerem Demirbay, Charles Aránguiz (Nadiem Amiri, min.75), Florian Wirtz (Karim Bellarabi, min.75) , Moussa Diaby (Paulinho, min.64) et Patrik Schick (Lucas Alario, min.75)Stade:SchücoarenaButs:Moussa Diaby (0-1, min. 18), Patrik Schick (0-2, min. 24), Patrik Schick (0-3, min. 57) et Kerem Demirbay (0-4, min. 90)