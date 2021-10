Le Bayern a besoin de l’avance contre Leverkusen

16/10/2021 à 17:11 CEST

pari

Bayer Leverkusen contre Bayern Munich

Dimanche, 15h30

Cela a été une semaine compliquée pour le Bayern Munich, après le bâton de Lucas Hernández, mais il est temps de se concentrer sur le football, car un week-end très important arrive avec la visite sur le terrain du Bayer Leverkusen, l’une des deux équipes qui le soutient le se battre pour la Bundesliga.

Le Bayern viendra à ce deuxième match de championnat allemand, derrière le Borussia Dortmund vainqueur ce samedi et avec les mêmes points que LeverkusenDe plus, Fribourg et l’Union de Berlin, qui ne sont qu’à un point des Munichois, sont très en retrait. C’est pourquoi ils ne peuvent pas se permettre de trébucher et depuis le début nous aimons déjà le quota [1.57] de sa victoire.

Ils ont déjà joué le dernier jour, avant la pause de l’équipe nationale, donc ce jeu doit servir à récupérer. De plus, nous n’aurons pas beaucoup d’occasions de voir le Bayern en pré-match à ce quota d’avant-match. Nous pouvons même l’améliorer si nous ajoutons que les deux marquent [2.25].

La seule chose qui pourrait nous inquiéter, c’est que el Le Bayern disputera un match majeur de Ligue des champions mercredi contre Benfica, mais c’est à ce moment que les joueurs munichois montrent qu’ils sont l’une des équipes les plus compétitives d’Europe et c’est pourquoi ils ne peuvent pas rater les chances de leur duel contre Leverkusen.

