Le Bayern a manqué de munitions

04/09/2021 à 09:08 CEST

La frustration était le mot le plus répété par les membres du Bayern après avoir chuté 2-3 lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le PSG. Ils ont généré des chances à bout portant, comme toujours, mais cette fois, le ballon n’est pas entré. Ou pas assez pour compenser le coup de poing de l’adversaire.

«Le PSG a marqué trois buts à de très rares occasions. Nous avons pu obtenir un bon résultat, mais nous n’avons pas été efficaces. Pourtant, je suis satisfait de la façon dont nous jouons & rdquor;, a-t-il déclaré Film Hansi après la défaite.

L’entraîneur allemand a été le plus sobre de l’équipe bavaroise dans ses déclarations et a voulu valoriser le niveau affiché par ses joueurs: «Cette équipe se bat sur le terrain pendant 90 minutes, c’est la vertu qui nous distingue. La main-d’œuvre devient de plus en plus petite, mais nous en tirons le meilleur parti. Bien sûr, certains se sont fâchés, mais nous devons transformer cette énergie en un virage. “Je n’aime pas perdre, mais si je dois le faire, que ça joue comme ça”, a-t-il souligné.

Faible et manque de but. Personne ne l’a mentionné, mais l’absence de Robert Lewandowski -En plus de celui de Serge Gnabry– pourrait changer le signe de la fête. Son remplaçant à la réunion était Choupo-Moting, auteur d’un but et qui a également regretté le manque de punch: «Nous n’avons pas matérialisé suffisamment d’occasions et, malheureusement, nous en avons concédé trop. J’ai vu les statistiques et elles sont folles. Un autre jour, nous aurions marqué cinq ou six, bien sûr. C’est très frustrant & rdquor;.

Thomas Muller, une voix autoritaire comme peu d’autres dans le vestiaire, a été la plus énergique en déclarant que «personne ne se plaindrait si nous avions gagné 5-3 ou 6-3. Nous avons dû marquer beaucoup plus de buts & rdquor;. «D’une manière ou d’une autre, nous nous sommes tiré une balle dans le pied», a-t-il déploré.

Pour le dessert, plus de blessures

Feuilleter introduit deux substitutions au premier semestre. À l’époque, ils semblaient être dus à des problèmes techniques, mais comme rapporté ce jeudi, «Bild» a répondu à des raisons médicales. Niklas Süle a subi une déchirure à la cuisse qui pourrait l’emmener hors du terrain pendant deux à trois semaines, alors que Léon Goretzka a subi une tension à la cuisse. Les deux sont pratiquement exclus pour le match retour, qui se jouera le 13 avril à Paris.