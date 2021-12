Le Bayern affronte Stuttgart en hausse

14/12/2021 à 00h17 CET

Le Bayern Munich affronte la dernière sortie de l’année en visitant un Stuttgart sur la ligne montante. Après un mauvais début de saison, l’équipe de Pellegrino Matarazzo a enchaîné trois matchs sans perdre avec deux victoires et un match nul qui l’ont catapulté hors de la relégation et ne vont pas se couper devant le casting tout-puissant de Julian Nagelsmann.

L’entraîneur affronte la journée d’une semaine avec plusieurs doutes tant de la part des joueurs qui ont été touchés par le week-end que de ceux qui terminent leur retour. Jusqu’à la dernière minute l’inclusion ou non des footballeurs ne décidera pas comme Musiala, Coman, Goretzka ou Sabitzer. Choupo-Moting et Kimmich sont sortis.

Le nul de Dortmund et la défaite de Leverkusen ont permis aux Bavarois de se démarquer en tête et de mettre six points de location avant d’atterrir à la Mercedes-Benz Arena. Il attend un Stuttgart dont le samedi n’a pas été moins prolifique. Ils ont battu Wolfsburg 0-2 et ont réussi à sortir de la zone rouge après leur troisième match de championnat sans défaite. Bredlow, Führich, Kalajdzic, Klement, Massimo, Millot, Nartey, Sankoh, Sosa et Thommy sont ses multiples absences.

Compositions probables :

Stuttgart : Muller ; Mavropanos, Ito, Kempf; Karazor ; Stenzel, Endo, Mangala, Coulibaly ; Förster, Marmoush.

Bayern : Neuer; Pavard, Upamecano, Süle, Davies; Nianzou, Musiala; Gnabry, Müller, Sané ; Lewandowski.