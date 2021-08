Le Bayern attache Kimmich jusqu’en 2025

23/08/2021 à 11h36 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a confirmé il y a quelques jours que les négociations avec Josué Kimmich et Léon Goretzka ils étaient sur la bonne voie. Le premier pas a été fait, puisque le milieu de terrain et arrière latéral bavarois a renouvelé avec l’équipe de Munich jusqu’en 2025, mettant ainsi fin aux spéculations sur son possible abandon de l’entité qui l’a vu devenir un pilier fondamental pour tous les entraîneurs qui l’ont vécu. le banc de l’Allianz Arena.

L’équipe bavaroise a réussi à lier l’un des piliers de son équipe pour son futur projet. A 26 ans, il est devenu l’emblème d’un projet pour le présent et l’avenir. Un joueur qui a performé à un haut niveau dans des domaines aussi divers que central, pivot, ailier ou ailier. Formé dans la partie inférieure Stuttgart, a été prêté à Red Bull Leipzig, avec lequel il a réussi à monter au deuxième allemand en étant un acteur clé avec seulement 18 ans.

Le neuf fois champion de Bundesliga a annoncé le renouvellement avec une vidéo dans laquelle Kimmich, entouré des anciens footballeurs Oliver Kahn, président du conseil d’administration du club, et Hasan Salihamidzic, directeur sportif, signe son nouveau contrat au centre de l’Allianz Arena.

Le contrat de Kimmich a expiré en 2024 et le Bayern ne voulait pas d’un autre “cas Alaba”, qui a fini par partir gratuitement, alors ils se sont mis au travail. Le Bayern ne veut plus faire peur et a stoppé au plus vite le renouvellement de l’un de ses joueurs emblématiques et les plus importants. Après la libération de David Alaba au Real Madrid, les Allemands se sont mis au travail pour prolonger les contrats. Le premier a été Josué Kimmich, et le prochain pourrait être proche de la fermeture.

Concrètement, le prochain sur la liste de renouvellement de l’équipe de Julien Nagelsmann il est Léon Goretzka. Lié à d’autres grandes équipes telles que Real Madrid ou Manchester United, le milieu de terrain allemand, qui met fin à sa relation avec le club bavarois en 2022, il semble qu’il soit proche de signer un contrat de quatre ans supplémentaires jusqu’en 2026 en échange de 15 millions par an. Nous verrons comment les négociations se termineront.