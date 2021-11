Le Bayern continue d’afficher son autorité en matière de score

11/06/2021 à 21:59 CET

Le Bayern München de Julian Nagelsmann reste intraitable en Bundesliga après avoir battu (2-1) le combatif Fribourg à l’Allianz Arena. Avec les buts de Goretzka et Lewandowski, les Bavarois ajoutent un total de 100 dans le championnat allemand jusqu’à présent en 2021. C’est le record de buts le plus élevé de l’histoire du club et ce n’est qu’un score de plus à celui de Cologne, qui en a enregistré 101 en 1977..

Les Allemands, qui Ils sont également leaders de la phase de groupes de l’UEFA Champions League et sont déjà au tour suivant à deux journées de la fin., sont les grands candidats au titre : ils cherchent leur dixième Bundesliga consécutive face à la poussée d’autres équipes comme le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen ou encore Leipzig. Avec les trois points contre Fribourg, ils totalisent 28 sur 33 possibles et conservent un avantage de quatre en tête du classement..

L’équipe teutonique a fait preuve d’une autorité absolue dans cette première étape de la saison 2021/22 : en Bundesliga, il a un total de 40 buts en faveur, un chiffre qui monte à 59 si l’on prend en compte toutes les compétitions. L’équipe marque en moyenne 4,2 buts par match et n’a perdu qu’une seule défaite jusqu’à présent : L’Eintracht a pris d’assaut (1-2) l’Allianz Arena lors de la septième journée de Bundesliga, juste avant la deuxième pause de l’équipe nationale.

Lewandowski, la grande référence offensive

L’attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, a revu la porte lors de la victoire sur Fribourg et en ajoute un total de 13 en Bundesliga, ce qui le laisse comme le meilleur tireur solo et le premier classé dans la lutte pour le Soulier d’or.. Le chiffre monte à 23 buts si l’on prend en compte le reste des compétitions : avec huit buts en Ligue des champions, il est aussi le meilleur buteur devant Sébastien Haller (7), Cristopher Nkunku (5) et Cristiano Ronaldo (5).

Le Polonais avait déjà remporté le Soulier d’Or la saison dernière avec un avantage confortable. Bien qu’il ait raté une grande partie du dernier tronçon du parcours en raison d’une blessure, l’attaquant a signé un total de 41 buts et l’a laissé en tête du classement devant Leo Messi (30). Le joueur a failli quitter le marché de Bavière l’été dernier, mais est actuellement l’un des piliers du projet de Julian Nagelsmann à l’Allianz Arena.