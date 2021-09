Le Bayern, convaincu de pouvoir répéter celui de Lisbonne

14/09/2021 à 6h58 CEST

Le Barça et le Bayern se retrouveront ce soir au Camp Nou avec Lisbonne 2-8 survolant les esprits des deux équipes. Nombreux sont les protagonistes qui sont restés en chemin, dont les deux entraîneurs, mais ce sont aussi les footballeurs qui ont vécu les deux faces de la médaille d’un match historique. Positif pour les Allemands et négatif pour les Blaugrana.

Busquets a assuré dans le précédent que « ce match doit être différent et ce sera & rdquor ;. Le capitaine du Barça est l’un des survivants de ce cauchemar en Ligue des champions avec les partants Ter Stegen, Piqué, Lenglet, Alba, Sergi Roberto et De Jong. Il est facile de supposer que tous sortiront avec une motivation supplémentaire pour rechercher une victoire avec laquelle tourner la page contre le Bayern. Neuer, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller et Lewandowski répéteront dans l’équipe allemande.

En août 2020, avec Flick sur le banc, les Bavarois ont sauté sur le terrain convaincus non seulement de gagner, mais d’être en mesure d’écraser leur rival, comme cela a fini par arriver. Ils savaient qu’ils étaient absolument supérieurs physiquement et énergétiquement pour passer le rouleau. L’ancien entraîneur du Bayern avait étudié au millimètre près les hommes de Quique Setién, surpassés en tous points.

Un an plus tard, rien n’a changé. Nagelsmann est maintenant celui qui commande le conseil d’administration, mais son obsession d’analyser le rival est la même ou supérieure et, en effet, dans le vestiaire allemand, l’optimisme reste à son plus haut niveau. Malgré les déclarations louables faites par leurs joueurs lors de l’avant-première, la réalité est que ceux qui mènent le projet bavarois continuent de se sentir bien supérieurs au Barça, notamment sur le plan physique. Ils comprennent que ceux de Koeman ont gagné en jeunesse avec la présence de Pedri ou d’Eric Garcia, mais ils sont aussi conscients que le manque d’expérience dans les grands événements peut leur faire des ravages. Le Bayern est arrivé au Camp Nou grandi et les précédents lui donnent raison. Ils veulent répéter ce qui s’est passé à Lisbonne et ils se sentent préparés pour cela.