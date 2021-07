Le Bayern de Nagelsmann cherche sa première victoire en pré-saison

in

28/07/2021 à 09h30 CEST

Le Bayern Munich a commencé sa préparation pour la saison 2021/22 par une défaite et un match nul lors des deux premiers matches. Sans Hansi Flick sur le banc, architecte de l’année parfaite avec six titres sur six possibles, les Bavarois veulent améliorer leurs performances pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Les Allemands, qui avoir des nouvelles de Nagelsmann et Upamecano dans l’équipe, ont commencé à intégrer la majeure partie des joueurs internationaux qui ont joué l’Euro 2020. Des pièces clés telles que Robert Lewandowski, Leon Goretzka ou Thomas Müller ont passé les tests médicaux cette semaine et sont déjà disponibles pour le technicien.

L’équipe bavaroise a débuté avec une défaite contre Cologne (3-2) et n’a pas pu aller au-delà du match nul contre l’Ajax (2-2). Son prochain rendez-vous est contre le Borussia Mönchengladbach, à l’Allianz Arena, qu’il a battu lors de leur dernier match : Lewandowski a marqué un tour de chapeau et Müller, Coman et Sané complètent l’ensemble. Napoli sera le dernier rival avant de commencer officiellement la saison 2021/22 au DFB Pokal.

Le Bayern de Nagelsmann, aspirant à tout

L’arrivée de Julien Nagelsmann sur le banc bavarois après le départ de Hansi Flick, qui prendra les rênes de l’équipe allemande de Joachim Löw, qui a culminé son passage à la tête de la Mannschaft à l’Euro 2020, a fait du Bayern l’un des principaux candidats dans les trois compétitions.

Les Bavarois ont entamé une reconstruction avec les départs de David Alaba et Sule et l’arrivée d’Upamecano. La direction sportive doit faire face à certains chapitres tels que ceux de Lewandowski, Goretzka, Coman, Gnabry et un long etcetera, qui contrat se termine en juin 2022 ou 2023.