Le Bayern dit qu’il ne veut pas de Haaland

12/05/2021

Act. À 10 h 29 CEST

Les rumeurs sur l’arrivée de Haaland au Bayern Munich se poursuivent. Et du club, loin de se cacher, Ils soulignent qu’ils n’iront pas après le joueur. Malgré l’explosion du Norvégien en Bundesliga, le prix qu’ils imposent continue d’être plus élevé auquel les dirigeants de la compétition prendraient en considération. L’équipe allemande rechute dans l’argumentation de ces derniers mois, l’effectif actuel est suffisant pour les objectifs du club.

Oliver Kahn, manager du Bayern, réaffirme ce qu’ils ont annoncé ces derniers mois. Le prix de Haaland est en dehors du budget du club: “Je suis désolé, quiconque en parle est qu’il n’a toujours pas compris la situation. L’ensemble du pack coûte, comme nous le comprenons, plus de 100 millions d’euros. Pour le Bayern, c’est quelque chose d’inimaginable“, il expliqua.

Et comme d’habitude, ils justifient leur décision avec le niveau qu’ils montrent Lewandowski: “Il lui reste deux ans sur son contrat ici et sa performance est incontestable. Il a marqué 39 buts! C’est pourquoi nous ne pensons pas à Haaland aujourd’hui.»a-t-il confirmé.« Robert peut maintenir le niveau pendant encore quelques années. Il existe différents types de joueurs. Avec Neuer, par exemple, on a l’impression qu’il peut jouer à ce niveau jusqu’à ce qu’il ait 40 ans. Tant qu’il sera au top de sa forme, ce sera important pour l’équipe », a-t-il ajouté.

Avant que l’ancien gardien ne parle, il l’avait déjà fait Rummenige , le PDG du club: “Je ne sais pas d’où viennent les rumeurs. La seule chose que je peux dire, c’est que nous avons le meilleur footballeur du monde à ce poste. Robert Lewandowski Il a un contrat jusqu’en 2023 et je suis convaincu que, compte tenu de son professionnalisme, de la façon dont il s’entraîne et prend soin de son corps, ce ne sera pas sa fin ici “