Le Bayern exclut de signer Saúl

12/06/2021 à 12:51 CEST

Le nom de Saúl Ñíguez est l’un de ceux qui sonnent le plus fort pour abandonner la discipline rojiblanca cet été. Le milieu de terrain a perdu de l’importance dans le système Cholo Simeone et a même parfois occupé le poste d’ailier.

Le Bayern a toujours été l’une des équipes intéressées à l’embaucher et sur les marchés précédents, j’avais posé des questions sur lui, mais maintenant, il semble qu’ils abandonnent définitivement leur incorporation.

Dans une interview pour Sport1, Uli Hoeness, ancien président et actuel conseiller du club, a été retentissant dans ses déclarations : “Il n’y aura pas de gros transferts.” L’Atlético de Madrid ne le lâchera pas pour une somme modique et comme ils le disent depuis Munich, il n’est pas dans leurs plans de faire un gros investissement. C’est un sujet dont ils ont déjà parlé et pris une décision : “Tu peux oublier. Cela a été discuté entre le conseil d’administration et le conseil de surveillance lors de la dernière réunion. »

Saúl, qui aura 27 ans en novembre prochain, a beaucoup d’expérience dans l’élite et sa qualité est indéniable. Malgré le fait qu’il n’ait pas joué de loin sa meilleure saison, il y aura beaucoup de grandes équipes qui essaieront de le signer. 33 matchs cette saison, mais avec moins de minutes que d’habitude, contribuant 2 buts et 1 passe décisive, sont ses records pour cette saison.