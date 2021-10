Le Bayern le plus buteur de son histoire

18/10/2021 à 16h35 CEST

Le Bayern de Julian Nagelsmann a battu (1-5) le Bayer Leverkusen lors de la huitième journée de Bundesliga et est le leader en solo après le revers contre l’Eintracht juste avant la deuxième pause de l’équipe nationale. Avec cinq buts en première mi-temps, l’équipe allemande a balayé l’une des équipes qui ont réalisé le meilleur début de saison ces premiers jours.

Les Bavarois, qui sont les grands favoris de la Bundesliga et l’un des principaux prétendants à la Ligue des champions, dissipé tous les doutes avec des buts de Lewandowski (2), Thomas Müller et Gnabry (2) dans une première partie pour l’histoire : a signé le troisième record le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga après le 5-0 entre Schalke et Dortmund (23 minutes) et le 5-0 entre Francfort et Karlsruhe (30 minutes) en 1964.

29 – Le FC Bayern a marqué 29 buts lors de ses huit premiers matches de Bundesliga cette saison, égalant son propre record de Bundesliga à ce stade de la saison depuis la saison 1976/77. Attaque. #B04FCB pic.twitter.com/vqUrjhiWCX – OptaFranz (@OptaFranz) 17 octobre 2021

Les Allemands, avec cette victoire scandaleuse, ont atteint 29 buts en faveur lors des huit premières journées de Bundesliga et ont égalé le meilleur record de tous les temps du club de la saison 1976/77.: Le Bayern de Julian Nagelsmann continue de battre des records. Ils sont leaders en Bundesliga et en Ligue des champions, en plus de remporter la Supercoupe d’Allemagne contre Dortmund en début de saison.

Déclaration d’intentions devant un demandeur

L’équipe bavaroise a levé tous les doutes après avoir signé la première défaite contre l’Eintracht Frankfurt juste avant la deuxième pause de l’équipe nationale et a battu l’un des principaux prétendants au titre cette saison.. Le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane n’a pas réussi à arrêter le coup de vent bavarois et a terminé encaissant une victoire compensée par un seul but de Patrick Shick en seconde période.

La défaite du Bayer Leverkusen montre l’écart qui existe entre le Bayern et le reste des prétendants : seul le Borussia Dortmund, qui a remporté son engagement contre Mayence 05, peut suivre dans le sillage de l’équipe de Julian Nagelsmann.. Ceux de Marco Rose, en effet, sont les principaux prétendants au titre en raison de la tyrannie du couple de danseurs qui composent Marco Reus et Erling Haaland.