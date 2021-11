Le Bayern Munch a réduit les salaires des joueurs non vaccinés, avec l’ancien ailier d’Arsenal Serge Gnabry et Joshua Kimmich parmi cinq joueurs en quarantaine COVID-19

Le Bayern Munich a imposé des baisses de salaire à cinq de ses joueurs non vaccinés, qui ont été contraints de se mettre en quarantaine après être entré en contact avec une personne atteinte de COVID-19.

L’ancien ailier d’Arsenal Serge Gnabry, Joshua Kimmich et trois autres ont été informés par le Bayern que pour chaque jour où ils devaient s’isoler, leur salaire serait réduit en raison de leur refus de se faire vacciner contre le virus.

L’avenir de Gnabry (L) et Kimmich (R) pourrait être incertain maintenant en raison de leur apparente fureur face à la fuite de la nouvelle

Les joueurs du Bayern – qui ont subi une défaite choc contre Augsbourg lors de leur dernière sortie – ont été informés la semaine dernière que le club refuserait de payer toute personne manquant l’entraînement ou les matchs en raison de sa non-vaccination.

Aux côtés de Gnabry et Kimmich qui n’ont pas reçu leur première dose de vaccin se trouvent le prodige allemand et ancien joueur de la jeunesse anglais Jamal Musiala, l’ancien attaquant de Stoke City Eric Maxim Choupo-Moting et le Français de 22 ans Michael Cuisance.

Les cinq joueurs refusant jusqu’à présent de se faire vacciner, la tension pourrait monter au sein du club, ce qui est loin d’être idéal compte tenu de leurs aspirations en Bundesliga et en Ligue des champions.

La nouvelle a été annoncée par le média allemand Bild, la publication Kicker rapportant que les cinq joueurs étaient irrités que la décision du club d’imposer une amende aux joueurs ait été divulguée publiquement.

Le rapport était si accablant qu’il a révélé qu’il y avait une perte de confiance des joueurs et que l’atmosphère dans l’équipe avait été affectée.

La star du Bayern Munich, Kimmich, aurait été contrariée par la fuite de la nouvelle

Malgré la colère des joueurs, l’ancien PDG du club, Karl-Heinz Rummenigge, a soutenu la décision de suspendre les salaires des joueurs.

« Tout le monde a essayé de régler le problème de non-vaccination et de trouver une solution », a déclaré Rummenigge.

« Cela n’a pas fonctionné. Peut-être que cela fonctionnera maintenant.

Le directeur sportif du Bayern, le conseil d’administration, Hasan Salihamidzic, a exprimé son soutien aux footballeurs se faisant piquer.

Cependant, la réaction de . à la décision du club a été mitigée et, bien que certains l’aient acceptée, d’autres envisagent une action en justice.

Il a même été affirmé que Bild avait été prévenu par quelqu’un du club – une affirmation que le Bayern réfute.

Que ce soit vrai ou non, cela pourrait avoir l’effet souhaité si l’amarrage des salaires signifie que les joueurs s’inclineront devant leurs employeurs et se feront vacciner.