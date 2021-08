Le Bayern Munich a de la compagnie dans la course pour Marcel Sabitzer du RB Leipzig alors que l’AS Roma et l’AC Milan se cachent

Selon les rumeurs, le Bayern Munich serait le favori pour acquérir le milieu de terrain du RB Leipzig Marcel Sabitzer le mois dernier.

Selon Sport Bild, ce statut pour les Bavarois n’a pas changé, mais le Bayern Munich a de la concurrence, en particulier de l’Italie.

L’AS Roma et l’AC Milan veulent tous deux Sabitzer, mais sont clairement derrière Die Roten aux yeux de l’Autrichien per Sport Bild :

La chose la plus attrayante pour lui serait un transfert au FC Bayern, qui n’est pas encore en mesure de financer les frais de transfert requis d’environ 18 millions d’euros et plus.

Le club munichois avec l’ancien entraîneur Nagelsmann était son club préféré quand il était enfant. D’autres parties intéressées telles que l’AS Roma ou l’AC Milan ne peuvent pas suivre.