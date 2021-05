Le Bayern Munich à la recherche d’un arrière droit et potentiellement d’un milieu de terrain central

Julian Nagelsmann n’obtient peut-être aucun joueur de la liste de souhaits de transfert initiale qu’il a soumise au Bayern Munich, mais le nouveau patron a apparemment fait des progrès sur les positions qui pourraient devoir être abordées.

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @MiaSanMia), Nagelsmann et le Bayern Munch ont convenu que le club avait besoin d’un autre arrière droit et potentiellement d’un milieu de terrain central:

Fait intéressant, Corentin Tolisso et Michael Cuisance sont deux joueurs qui pourraient éventuellement être vendus cet été. Tolisso a eu un mandat marqué par les blessures avec les Bavarois et pourrait potentiellement utiliser un nouveau départ, tandis que Cuisance avait du mal à trouver du temps sur le terrain à Munich avant ce qui pourrait être considéré comme un prêt infructueux avec l’Olympique de Marseille. Les deux ont un potentiel alléchant et pourraient éventuellement bénéficier d’un sort avec Nagelsmann, réputé pour sa capacité à développer de jeunes joueurs.

En ce qui concerne le poste d’arrière droit, Benjamin Pavard a connu une deuxième moitié de saison extrêmement solide, tandis que Bouna Sarr n’a pas été bonne depuis son transfert au club en 2020. Il n’y avait pas d’indication claire si Nagelsmann ressentait le besoin de l’équipe. un nouveau starter ou un nouveau remplaçant à l’arrière droit, mais l’ajout d’un autre joueur au poste semble être le point numéro un de l’agenda de l’équipe.