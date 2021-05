Le Bayern Munich à l’Euro 2020: couverture complète + mises à jour

C’est drôle comme nous parlons encore de l’Euro 2020 alors que c’est déjà 2021, mais c’est une pandémie mondiale pour vous. Tout ne va pas ces derniers temps. Au moins, le tournoi est toujours en cours, ce qui est plus que ce que vous pouvez dire pour les Jeux olympiques pour le moment.

Le Bayern Munich, étant l’une des plus grandes équipes de clubs du continent, dispose naturellement d’un important contingent de joueurs qui participeront à l’Euro cette année. L’Allemagne est naturellement le principal objectif de la plupart des fans, avec huit joueurs du Bayern faisant partie de la liste (le plus de toute équipe nationale). La France et la Pologne seront également dans notre ligne de mire, étant donné que leurs stars exercent également leur métier dans la capitale bavaroise.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète des Euros. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore. Ce tournoi sera énorme et nous nous concentrerons principalement sur l’Allemagne, alors assurez-vous de tout vérifier.