Le Bayern Munich affaiblit-il délibérément sa concurrence ? Oliver Kahn : Nein

C’est une allégation courante contre le Bayern Munich : les géants bavarois ciblent et recrutent les meilleurs joueurs de leurs rivaux nationaux afin de consolider leur domination au sommet de la Bundesliga. Le club qui avait jadis signé Mario Götze en 2013 (pour 37 M€) et Robert Lewandowski en 2014 (en transfert gratuit !) loin d’un Borussia Dortmund très compétitif a désormais recruté l’entraîneur (Julian Nagelsmann), le capitaine (Marcel Sabitzer) et défenseur clé (Dayot Upamecano) loin de son dernier rival, le RB Leipzig, pour un total d’environ 80 M€.

Ces trois transferts ont amené beaucoup à se demander si le Bayern poursuit effectivement une stratégie consistant à recruter des joueurs de Bundesliga de rivaux nationaux pour les affaiblir et renforcer leur propre domination. Le PDG du Bayern, Oliver Kahn, a récemment abordé cet argument dans des remarques publiques lors de la présentation officielle de Sabitzer. Il a dit (Sport.de):

«Nous avons toujours une idée et une philosophie claires sur les entraîneurs et les joueurs que nous pensons être bons. On les regarde et quand l’opportunité d’avoir des joueurs ou des entraîneurs se présente, alors on la saisit. Cela n’a rien à voir avec l’affaiblissement délibéré des concurrents. Nous ne forçons personne à venir ici, après tout. Nous sommes cependant un club attrayant, et cela nous amène les acteurs. »

Le journaliste Stefan Bienkowski (Indépendant, Guardian) a commenté les propos de Kahn, notant que d’autres clubs de Bundesliga signent également des joueurs remarquables de leurs propres rivaux respectifs. Le facteur clé à son avis, cependant, est que le Bayern Munich a été « hors prix » des joueurs les plus attrayants de Dortmund.

Cela semble aussi un peu dépassé en tant que critique de la Bundesliga. En vérité, le Bayern ne peut plus se permettre de racheter la clause de libération d’un joueur de Dortmund ou de l’attirer avec un salaire plus important. La Premier League les a exclus de Sancho, Haaland, Bellingham, etc. – Stefan Bienkowski (@SBienkowski) 10 septembre 2021

Il y a, bien sûr, d’autres facteurs également à l’œuvre. L’un est auto-imposé : l’adhésion du Bayern à sa norme de responsabilité fiscale garantit qu’il ne risque pas non plus de payer trop cher pour une telle star. Il suffit de penser au transfert malheureux d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone ou même à l’offre époustouflante de 180 millions d’euros du Real Madrid au PSG pour Kylian Mbappé, malgré ses propres problèmes financiers et le propre contrat de Mbappé qui arrive bientôt à expiration.

On peut également se demander si, toutes choses égales par ailleurs, le Bayern pourrait rivaliser de manière réaliste pour les signatures de joueurs établis de nationalité britannique (Sancho, Bellingham) ou de liens familiaux avec l’île (Haaland). Le Bayern semble toujours être une destination alléchante pour les étoiles montantes venues d’ailleurs, en particulier de France, comme en témoigne le plus récemment Upamecano lui-même.

Le dernier joueur que le Bayern a acheté au BVB était Mats Hummels, qui a signé en 2016 pour un montant de 35 millions d’euros. Lorsque l’intérêt pour l’Américain Christian Pulisic montait en flèche en 2019, les patrons du BVB, Hans-Joachim Watzke et Michael Zorc, auraient résolu de cesser de « céder » (SportBild) leurs stars à leur rival Bayern Munich. À ce jour, cette politique semble rester debout : des stars comme Pulisic (Chelsea) et Sancho (Manchester United) ont plutôt complètement quitté la Bundesliga, comme Haaland semble également destiné à le faire.