Le Bayern Munich aimerait toujours Sergiño Dest du FC Barcelone

Le Bayern Munich serait toujours désireux de faire un transfert pour le défenseur du FC Barcelone Sergiño Dest. Le Bayern Munich était intéressé par l’arrière droit de l’USMNT lorsqu’il a été transféré à Barcelone en 2020. L’ancien entraîneur Hansi Flick voulait l’amener à Munich, mais Dest a choisi Barcelone plutôt que le Bayern à l’époque.

Le Bayern reste intéressé par l’Américain car Julian Nagelsmann voit également un rôle pour Dest dans l’équipe du Bayern. Tobi Altschäffl de Bild rapporte que le Bayern a pris contact avec la direction de Dest il y a 7 à 8 semaines.

Le Bayern tient à ce que Sergiño Dest renforce sa position d’arrière droit. Hansi Flick était un fan du joueur, tout comme Julian Nagelsmann. Il y a eu un contact avec la direction de Dest il y a 7 à 8 semaines. Tout dépend du point de vue de Dest au Barça [Bayern Insider, @altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/rQ2IaDFrZy – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 janvier 2022

La probabilité de ce transfert dépend du point de vue de Dest à Barcelone, mais il est fort répandu qu’il souhaite quitter le club. Le Bayern pourrait avoir sa deuxième chance de récupérer l’Américain et de voir ce que Nagelsmann pourrait faire avec Dest. Ce n’est un secret pour personne que Nagelsmann est un fan de la formation à cinq arrière et qu’un ailier comme Dest pourrait permettre au Bayern de changer de style et d’exécuter une option similaire avec Dest comme ils le font pour Alphonso Davies.

Au prix discount, Dest pourrait être le joueur que nous recherchons pour enfin consolider notre position d’arrière droit.