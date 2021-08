Le Bayern Munich annonce la mort de la légende allemande Gerd Muller, 75 ans, dans un “jour sombre” pour le club de Bundesliga

in

Le Bayern Munich a annoncé la triste nouvelle du décès de la légende allemande Gerd Muller, à l’âge de 75 ans.

L’ancien attaquant est décédé dimanche matin des suites d’une longue maladie, la nouvelle étant décrite comme un “jour sombre” pour le club de Bundesliga.

getty

La légende du Bayern Munich Gerd Muller est décédée

“Aujourd’hui, le monde du FC Bayern s’arrête”, lit-on dimanche dans un communiqué du Bayern.

“Les champions allemands du record et toute sa base de fans pleurent Gerd Muller, décédé tôt dimanche matin à l’âge de 75 ans.”

Muller a marqué 68 buts en 62 apparitions pour l’Allemagne de l’Ouest, dont le but vainqueur lors de la finale de la Coupe du monde 1974 contre la Hollande.

Pendant 15 ans au Bayern, Muller a inscrit un record de 365 buts en 427 matchs de Bundesliga et 66 buts en 74 matches européens.

Le FC Bayern pleure le décès de Gerd Müller. Le monde du FC Bayern est immobile aujourd’hui. Le club et tous ses fans pleurent la mort de Gerd Müller, décédé dimanche matin à l’âge de 75 ans. – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 15 août 2021

Son record de 40 buts marqués en une seule saison de Bundesliga a duré 49 ans et n’a été battu que par Robert Lewandowski la saison dernière alors qu’il a marqué 41 fois pour renvoyer le Bayern à un 31e titre de champion.

Le président du Bayern Herbert Hainer a déclaré au site Web du club : « Aujourd’hui est un jour triste et noir pour le FC Bayern et tous ses fans.

«Gerd Muller était le plus grand attaquant qui ait jamais existé – et une personne formidable, une personnalité du football mondial. Nous sommes unis dans une profonde tristesse avec son épouse Uschi et sa famille.

« Sans Gerd Muller, le FC Bayern ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd’hui. Son nom et son souvenir vivront pour toujours.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.