Le Bayern Munich annonce la signature de Lovro Zvonarek

Dans une annonce officielle sur le site Web du club, le Bayern Munich a révélé qu’il avait finalisé la signature de la sensation croate Lovro Zvonarek :

Le talent croate Lovro Zvonarek (8 mai 2005) vient du club de première division Slaven Belupo aux champions du record d’Allemagne. Le milieu de terrain offensif de 16 ans a terminé son examen médical à Munich jeudi et a signé un contrat à long terme.

Les Bavarois étaient ravis de décrocher un si bon jeune joueur.

« Lovro était avec nous sur le campus pour une séance de formation d’essai au printemps. Nous ne sommes pas seulement convaincus de son grand potentiel de développement depuis ces jours et nous sommes très heureux qu’il ait décidé de rejoindre le FC Bayern », a déclaré le directeur du campus Jochen Sauer.

Zvonarek est également heureux d’avoir signé son nouveau contrat.

« Le FC Bayern est l’un des clubs les plus grands et les plus titrés au monde. Jouer ici à l’avenir et pouvoir porter ce maillot me rend fier. Et cela m’encourage également à travailler dur sur moi-même chaque jour », déclare Zvonarek.