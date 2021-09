Le Bayern Munich arrache les trois points au RB Leipzig (1-4)

11/09/2021 à 20h33 CEST

Les Bayern signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Leipzig pendant le match joué dans le Arène Red Bull ce samedi, qui s’est terminé sur un score de 1-4. Les RB Leipzig est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre VfL Wolfsbourg. Du côté de l’équipe visiteuse, le Bayern Munich il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Hertha Berlin à la maison et le Eau de Cologne dans son fief, respectivement 5-0 et 3-2. Avec cette défaite, le Leipzig est resté en treizième position après la fin du match, tandis que le Bayern est deuxième.

Le match a commencé de manière favorable pour lui Bayern Munich, qui a tiré le coup de canon sur le Arène Red Bull grâce à un but de onze mètres Robert Lewandowski à la 12e minute. L’équipe visiteuse a marqué à nouveau, augmentant le score avec un but de Jamal musiala peu avant la fin, plus précisément en 47. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 0-2.

La deuxième mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe de Munich, qui a augmenté les distances grâce à un but de Leroy Sané à 54 minutes. Mais plus tard, l’équipe Lipsiense s’est approchée du tableau de bord grâce au but de Vernis Konrad à 58 minutes. L’équipe de Munich a augmenté son avantage grâce à un but de Eric-Maxim Choupo-Moting près de la conclusion, en 90, mettant fin au duel avec un résultat de 1-4 à la lumière.

Les deux équipes ont utilisé tous leurs changements. Dans le Leipzig ils entrèrent Josko Gvardiol, Emil Forsberg, Amadou Haidara, Yussuf Poulsen et Lukas remplacement Angelino, Daniel Olmo, Vernis Konrad, André Silva et Willi Orban, tandis que l’entraîneur visiteur a admis Jamal musiala, Marcel sabiter, Eric-Maxim Choupo-Moting, Niklas sule et Josip Stanisic pour Serge gnabry, Léon Goretzka, Robert Lewandowski, Benjamin Pavard et Thomas Muller.

Avec ce résultat, le Leipzig il reste trois points et le Bayern Obtenez 10 points après avoir remporté le match.

Le lendemain le RB Leipzig sera mesuré avec le Eau de Cologne, tandis que l’équipe de Munich jouera son match contre le Bochum.

Fiche techniqueRB Leipzig :Peter Gulacsi, Nordi Mukiele, Mohamed Simakan, Willi Orban (Lukas, min.80), Angelino (Josko Gvardiol, min.59), Dominik Szoboszlai, Konrad Laimer (Amadou Haidara, min.59), Kevin Kampl, Daniel Olmo (Emil Forsberg, min.59), Christopher Nkunku et André Silva (Yussuf Poulsen, min.71)Bayern Munich:Manuel Neuer, Benjamin Pavard (Niklas Sule, min.75), Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Alphonso Davies, Serge Gnabry (Jamal Musiala, min.45), Joshua Kimmich, Thomas Muller (Josip Stanisic, min.75), Leon Goretzka (Marcel Sabitzer, min.59), Leroy Sané et Robert Lewandowski (Eric-Maxim Choupo-Moting, min.59)Stade:Arène Red BullButs:Robert Lewandowski (0-1, min. 12), Jamal Musiala (0-2, min. 47), Leroy Sané (0-3, min. 54), Konrad Laimer (1-3, min. 58) et Eric- Maxim Choupo-Moting (1-4, min. 90)