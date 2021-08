Le Bayern Munich attend plus de production de Leroy Sane, Kingsley Coman et Serge Gnabry

Plus tôt cette semaine, l’ailier du Bayern Munich Leroy Sane a déclaré qu’il ne voulait pas être jugé uniquement sur les buts et les passes décisives.

Selon un rapport de kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), cependant, cela semble être exactement comment le Bayern Munich évaluera Sane et ses coéquipiers Serge Gnabry et Kingsley Coman.

Sur le papier, Sane a marqué 10 buts et 12 passes en 44 matchs, tandis que Gnabry (11 buts, sept passes en 38 matchs) et Coman (huit buts, 15 passes en 39 matchs) étaient également solides. Pourtant, les attentes au Bayern Munich sont que les ailiers doivent être productifs – et cohérents. Malheureusement pour les trois ailes, la cohérence était le principal problème :

En interne, le club attend plus de buts et de passes décisives de Serge Gnabry, Kingsley Coman et surtout Leroy Sané cette saison. Ce dernier est notamment sous plus de pression en raison du gros investissement réalisé par le club pour le signer [Kicker] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 11 août 2021

Cette nouvelle ne sera probablement pas bien accueillie par Sane, qui semble être sensible à la façon dont il a été jugé par le club et ses fans. La saison dernière, Sane a fait d’énormes progrès pour devenir un joueur plus complet, mais n’a certainement pas répondu aux attentes élevées – et irréalistes – que de nombreux fans avaient pour lui après une parade nuptiale de 18 mois.

On dit déjà que Coman veut un nouveau contrat riche, qui pourrait rendre son avenir au club précaire, tandis que Gnabry a du mal à mettre en place une série de performances cohérentes la saison dernière.

Les trois joueurs ont un talent fou, mais si cette compétence n’est affichée qu’un match sur cinq ou six, le Bayern Munich pourrait être enclin à explorer d’autres options.

Analyse BFW

Cette histoire a absolument des repères, comme le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic a parlé fin juin de la nécessité de voir un retour sur l’investissement qu’il a fait à Sane. Quant à Coman et Gnabry, leurs situations sont également précaires.

Les batailles contractuelles de Coman ont déjà été rendues publiques et ont parfois été quelque peu hostiles. L’accord de Coman se termine en 2023 et le Bayern Munich devra décider s’il peut répondre aux exigences salariales les plus élevées que Coman – et son équipe – exigent.

L’accord de Gnabry se termine également en 2023, mais aucune nouvelle n’a été révélée quant à savoir si son agent a engagé ou non le club dans des pourparlers pour le moment.

Si le trio ne peut pas répondre aux attentes du Bayern Munich, le manager Julian Nagelsmann pourrait envisager d’utiliser davantage Jamal Musiala (NDLR : Musiala devrait être une aile de départ) ou même se tourner vers des joueurs plus jeunes comme Armindo Sieb.

Le Bayern Munich a également expérimenté l’utilisation d’Omar Richards comme ailier, après un passage décevant à l’arrière gauche, tandis qu’Alphonso Davies pourrait également passer à l’aile si Josip Stanisic continue son excellent jeu à l’arrière gauche.

Au minimum, Nagelsmann a quelques options intrigantes.