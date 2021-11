Le Bayern Munich aurait refusé la possibilité de signer le duo de Liverpool

Le Bayern Munich a connu un succès écrasant au cours des 10 dernières années. Mais de nouvelles informations viennent de révéler que le Bayern Munich aurait pu être encore plus fort, avec quelques décisions différentes. Le Bayern Munich a annoncé avoir refusé la possibilité de signer à la fois Sadio Mane et Mohamed Salah.

En 2016, Liverpool a signé Sadio Mane de Southampton pour seulement 41,20 millions d’euros. Un an plus tard, en 2017, Mohamed Salah a été emmené de Rome à Anfield pour un montant de 42 millions d’euros.

Cependant, les choses auraient pu se passer très différemment. Selon BILD, le Bayern Munich a laissé passer l’opportunité de signer à la fois Mane et Salah avant de rejoindre les Reds. Le Bayern aurait pu signer Mane en 2014, probablement pour des frais de transfert encore moins chers. Quant à la superstar égyptienne, ils auraient pu le signer lorsqu’il a été proposé au Bayern entre 2015-17.

Mohamed Salah a été proposé au FC Bayern entre 2015 et 2017 alors qu’il jouait encore pour l’AS Roma. Le club ne voulait pas le faire signer à l’époque. Sadio Mané a été proposé au Bayern en 2014 mais est finalement parti au Southampton FC pour 23 M€. [Bayern Insider, @cfbayern] pic.twitter.com/wYBmQyHwJX – Bayern Munich France – RORO89 (@Roro89F) 9 novembre 2021

Le duo de Liverpool a marqué 245 buts entre eux pour Liverpool et a remporté plusieurs titres, dont un titre de Premier League et un titre de Ligue des champions. Il suffit de penser au nombre de titres en Ligue des champions que les géants bavarois pourraient avoir avec un trio de tête composé de Sadio Mane, Robert Lewandowski et Mohamed Salah. Wow.

Les choses se sont bien passées pour Mane et Salah alors que Liverpool est réapparu comme l’un des meilleurs clubs d’Europe et que le Bayern a également connu un succès exceptionnel sans eux. C’est difficile de se plaindre, mais imaginez comment le Bayern a pu écraser l’Europe au cours des 5 dernières années.