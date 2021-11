Le Bayern Munich bat Carl Zeiss Jena 3-0

Le Bayern Munich a remporté une victoire 3-0 sur Carl Zeiss Jena en Frauen Bundesliga alors que les équipes se dirigent vers la pause internationale.

Faits saillants des matchs

Lea Schüller a ouvert le score pour le Bayern à la 10e minute seulement, mettant sa botte au bout d’un centre de Carolin Simon et la poussant à travers la ligne de but. Malgré la pression des Bavarois, Jena a tenu bon et le Bayern n’a pu marquer son deuxième but qu’à la 66e minute, lorsqu’un but contre son camp de Sophie Walter a donné une avance de 2-0 aux hôtes.

À la 84e minute, Sofia Jakobsson a marqué son premier but pour le Bayern pour porter le score à 3-0 et donner la victoire au Bayern.

Voir les faits saillants complets du match ici.

Équipe

L’ancienne gardienne de Hoffenheim Janina Leitzig a obtenu son premier départ dans le but du Bayern alors que Laura Benkarth était absente avec des problèmes de genou.

L’entraîneur Jens Scheuer a également apporté quelques changements à l’équipe qui a battu Lyon en milieu de semaine en UEFA Women’s Champions League, notamment en faisant venir Hanna Glas, Glódís Viggósdóttir et Maxi Rall pour Giulia Gwinn, Carina Wenninger et Klara Bühl. Kristin Demann a commencé à l’arrière centrale, tandis que Saki Kumagai est passé de la défense au milieu de terrain tandis que Sarah Zadrazil s’est reposée.

Bayern XI : Leitzig – Glas (64. Gwinn), Viggósdóttir, Demann (70. Hegering), Simon – Dallmann (57. Bühl), Kumagai, Magull – Asseyi, Schüller (64. Damnjanović), Rall (70. Jakobsson)

Tableau et prochain match

Les Bavarois terminent la journée à la deuxième place du classement avec 21 points, à égalité avec l’Eintracht Frankfurt. Wolfsburg occupe la première place du classement avec 22 points.

Le Bayern se dirigera maintenant vers la trêve internationale et retournera sur le terrain le 4 décembre en Bundesliga Frauen lorsqu’il accueillera le Bayer Leverkusen.