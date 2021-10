Le Bayern Munich bat Hoffenheim 3-1 grâce à Lea Schüller doppelpack

Deux buts de Lea Schüller ont aidé le Bayern Munich à remporter sa cinquième victoire consécutive pour ouvrir la saison de Frauen Bundesliga. La victoire 3-1 sur Hoffenheim était un bon moyen de rebondir après le match nul du club en milieu de semaine contre Benfica en UEFA Women’s Champions League.

Faits saillants des matchs

Après une première mi-temps de va-et-vient, le Bayern a frappé en premier grâce à Schüller. Juste avant la mi-temps, Giulia Gwinn a récupéré un ballon lâche sur la touche et a fouetté un centre dans la surface. Schüller a d’abord touché le ballon et a sauté sa tête au deuxième poteau et au fond des filets pour prendre l’avance 1-0.

Le deuxième du Bayern est arrivé à l’heure de jeu grâce à une pression immense. Hoffenheim n’a pas réussi à passer le ballon par l’arrière et Linda Dallmann a bondi. Elle a fait sortir le gardien avant de faire une passe à Schüller pour le but du tap-in.

À la 76e minute, Nicole Billa a marqué une superbe frappe pour en retirer un pour Hoffenheim. Il s’agit du premier but concédé par le Bayern dans toutes les compétitions cette saison. Pour Billa, elle a connu un début de saison lent après avoir été sacrée meilleure buteuse de Bundesliga la saison dernière. Il s’agissait de son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues; cependant, trois d’entre eux sont arrivés la semaine dernière seulement. On dirait qu’elle chauffe.

Le Bayern a scellé le match dans les arrêts de jeu. Jovana Damnjanovic a tenté de tirer autour du gardien lors d’une échappée, mais le ballon a été bloqué dans la trajectoire de Lineth Beerensteyn qui l’a frappé pour donner aux Bavarois la victoire 3-1.

Voir les faits saillants complets du match ici.

Équipe

Une bonne nouvelle pour le Bayern dans ce match a été le retour de Kristin Demann. La défenseure n’a pas joué dans un match de championnat depuis octobre 2020 en raison d’une blessure, mais elle est entrée dans le temps d’arrêt de celui-ci pour marquer officiellement son retour en Bundesliga.

Sinon, Jens Scheuer a joué à peu près une équipe complète dans ce match car Hoffenheim est toujours un adversaire coriace. Il a opté pour la vitesse sur les ailes avec Beerensteyn et Viviane Asseyi a pris le départ large dans le 4-1-4-1.

Bayern XI : Benkarth – Glas, Viggósdóttir, Kumagai, Gwinn – Zadrazil – Beerensteyn, Magull (90.+2 Demann), Dallmann, Asseyi (81.Rall) – Schüller (88. Damnjanović)

Photo par Adam Pretty/.

Tableau et prochain match

Le Bayern a maintenu son avance de deux points sur Wolfsburg en tête du classement après cinq matches et trois points après la troisième place du Bayer Leverkusen et la quatrième place de l’Eintracht Frankfurt.

Les Bavarois reprendront le terrain en Ligue des champions jeudi lorsqu’ils accueilleront le BK Häcken. Ce week-end, le Bayern se rendra pour affronter l’Eintracht Francfort pour le dernier match avant que les Frauen ne se dirigent vers la trêve internationale féminine.

Photo par Adam Pretty/.