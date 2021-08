Le Bayern Munich bat le record de buts du Real Madrid

in

La victoire du Bayern Munich contre le FC Köln dimanche a donné aux champions de Bundesliga leur première victoire en championnat de la saison tout en les aidant à établir un nouveau record de buts marqués lors de matches consécutifs entre les clubs des cinq meilleures ligues européennes.

Ce record avait déjà été établi par le Real Madrid lors de la saison 2016/2017 après avoir trouvé le chemin des filets avec succès lors de 73 matches consécutifs. Die Roten, à ce jour, a marqué au moins une fois en 74 matchs consécutifs. La dernière fois qu’ils n’ont pas pu mettre l’un de leurs joueurs sur la feuille de match, c’était contre le RB Leipzig de Julian Nagelsmann en février 2020.

Fait intéressant, le chemin du Bayern pour établir le nouveau record a commencé avec une victoire 4-1 sur Cologne le 16 février 2020 – un match dans lequel Robert Lewandowski et Serge Gnabry ont marqué le même nombre de buts que dimanche avec Kingsley Coman contribuant le quatrième but . Depuis lors, les Bavarois ont marqué un total de 214 buts en 74 matches, soit 14 de plus que les précédents détenteurs du record.

Lewandowski a marqué le plus de buts (72) avec Gnabry (24) et Thomas Müller (21) derrière lui en deuxième et troisième positions.