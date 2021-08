Le Bayern Munich bat le Werder Brême 8-0 pour ouvrir la campagne de Frauen Bundesliga

in

Ce n’était peut-être que le premier match de la saison, mais le Bayern Munich est sorti comme une machine bien huilée dans sa domination 8-0 sur le Werder Brême. Les champions en titre de la Frauen Bundesliga ont rapidement fait savoir à tout le monde qu’ils allaient être une force avec laquelle il fallait compter cette saison.

Faits saillants des matchs

Le Bayern a commencé tout de suite avec Lina Magull marquant à la deuxième minute avec un but sur coup franc direct. À partir de là, il a fallu encore une demi-heure, mais Carolin Simon et Lea Schüller ont porté le score à 3-0 après seulement 37 minutes.

Hanna Glas a marqué une volée phénoménale sur un centre de Simon à la 58e minute pour mener 4-0. Magull a inscrit son deuxième but du match quelques minutes plus tard, terminant un ballon libre dans la surface. Trois minutes plus tard, Maxi Rall a ouvert son compte au Bayern d’un corner au fond des filets pour porter le score à 6-0.

Littéralement une minute plus tard, Klara Bühl a poursuivi sa fantastique performance de la journée en tirant un penalty que Lineth Beerensteyn convertirait pour l’avance 7-0. Heureusement pour le Werder, le but de Linda Dallmann à la 74e minute, le huitième du Bayern de la journée, serait le décompte final pour les Bavarois.

Équipe

Le match a présenté les débuts officiels de la Bundesliga pour Saki Kumagai, Maxi Rall et Glódís Viggósdóttir. Cela a également vu le retour de Giulia Gwinn qui a raté la majeure partie de la saison dernière après s’être déchiré le LCA; cependant, Jovana Damnjanovic a fait son entrée sur le banc mais n’a pas participé à son premier match officiel depuis qu’elle s’est déchirée du LCA l’an dernier.

Les fans du Bayern devraient être ravis du talent de cette équipe. Jens Scheuer a pu faire sortir du banc des talents de niveau élite comme Rall, Gwinn, Viggósdóttir, Sydney Lohmann et Beerensteyn pour continuer la domination du Bayern ce jour-là. Cette équipe n’a jamais été aussi profonde auparavant, et si elle peut éviter plusieurs blessures de fin de saison à nouveau cette saison, elle devrait être capable de faire une vraie course à un triple.

Bayern XI : Benkarth – Glas (62. Rall), Wenninger, Kumagai, Simon (75. Gwinn) – Zadrazil (62. Viggósdóttir) – Bühl, Magull (67. Lohmann), Dallmann, Asseyi (62. Beerensteyn) – Schüller

Tableau et prochain match

Le Bayern est à égalité avec cinq équipes en tête du classement de la Frauen Bundesliga avec trois points lors de la première journée ; cependant, le différentiel de buts de +8 place les Bavarois en tête du classement.

La semaine prochaine, le Bayern affrontera le SC Sand, qui a perdu son premier match de saison face à l’Eintracht Frankfurt.